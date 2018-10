Leipzig/Saarbrücken

Halberg Guss stoppt in Saarbrücken und Leipzig die Produktion. Weil die Zulieferer keinen Schrott für die Schmelzöfen mehr anliefern, musste die Gießerei Saarbrücken bereits am Montag heruntergefahren werden, sagte ein Sprecher der dortigen IG Metall. Am Mittwoch soll auch in Leipzig die Produktion stoppen. Am Dienstag konnte hier noch produziert werden, weil noch Material am Lager war, hieß es beim Betriebsrat. Doch am Mittwoch gehe auch hier das Material aus.

„Es kommt kein Schrott mehr, deshalb kann nicht mehr produziert werden“, sagte Leipzigs Betriebsratschef Thomas Jürs der LVZ. Den Schrott nutzen die Gießerein sonst als Rohmetall, um daraus Motorblöcke zu gießen. Grund für den Stopp der Schrottlieferungen: Laut Gewerkschaft wollen die Lieferanten nur noch gegen Vorkasse liefern – was die Firma, die seit Januar zur Prevent-Gruppe der bosnischen Familie Hastor gehört, offenbar ablehnt.

Am Freitag droht auch noch Stromsperre

Weiteres Ungemacht droht am Freitag: Dann werde auch noch der Strom abgestellt, sagte Jürs. Das habe der Werksleiter am Montag angekündigt. Grund sind laut „Saarländischem Rundfunk“ unbezahlte Stromrechnungen in Millionenhöhe. Der Energieversorger bestehe daher nun ebenfalls auf Vorkasse – und habe ein Ultimatum bis Freitag gestellt. Vom Unternehmen selbst war am Dienstag keine Stellungnahme zu erhalten.

Jürs forderte die Firma auf, beide Standorte endlich zu verkaufen. Der Interessent, der schon Ende September ein Angebot vorgelegt hatte, habe dieses am Wochenende noch einmal nachgebessert. „Die sollen Halberg Guss endlich freigeben und die Arbeitsplätze retten.“ Denn der Investor wolle beide Standorte erhalten. Halberg Guss hatte die Verkaufsgespräche im September bestätigt. Damals hieß es aber, es gebe kein verbindliches Angebot.

Seit Monaten ringen Mitarbeiter und Management um die Zukunft der Firma. Halberg Guss will die Leipziger Gießerei mit 700 Mitarbeitern Ende März 2019 schließen, in Saarbrücken 400 der 1500 Jobs streichen. Grund: Nach dem Einstieg von Prevent droht VW als Hauptkunde abzuspringen. Denn beide stehen seit Jahren im Dauerstreit. Nach sechs Wochen Streik an beiden Standorten hatte es zunächst eine Annäherung zwischen Gewerkschaft und Management gegeben, im September war die Schlichtung aber geplatzt.

Von Frank Johannsen