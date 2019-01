Halle

Warum die Hallorenkugel heute nicht mehr so schmeckt wie früher? Betriebsleiter Ralf Schlusnus, selbst erst in den 90ern aus Hannover nach Halle gekommen, muss schmunzeln: „Es fehlt wohl das Nüscht-Pulver.“ Das sei zumindest zu DDR-Zeiten in großen Mengen verarbeitet worden und habe der Hallorenkugel damals die typisch krümelige Konsistenz gegeben. Das hätten ihm ältere Kollegen berichtet.

Was genau sich hinter der Geheimzutat verbirgt, habe er nicht in Erfahrung bringen können. Das Pulver sei aber komplett geschmacksneutral gewesen, schmeckte also nach „nüscht“ – daher der Name. Offenbar ein reines Streckmittel, um die zu DDR-Zeiten knappen Ressourcen zu schonen.

Auf solche Tricks ist man in Deutschlands ältester Schokoladenfabrik längst nicht mehr angewiesen. 130 Kugeln laufen pro Stunde vom Band – in 15 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Im April sollen sogar noch zwei hinzu kommen: Erdbeer-Vanille und der Klassiker Sahne-Cacao in weißer statt dunkler Schokolade. Beide soll es aber nur als reine Sommersorten geben.

Halloren-Chef Ralf Wilfer mit dem Klassiker in sechs Geschmacksrichtungen, darunter die beiden neuen Sorten Erdbeer-Vanille (3. v. l.) und Classic Sahne-Cacao mit weißer Schokolade (rechts). Quelle: Foto: Sebastian Willnow/dpa

Die neuen Geschmacksrichtungen sind Teil des Plans, mit dem der neue Halloren-Chef Ralf Wilfer die angeschlagene Traditionsfirma wieder auf Kurs bringen will. Im Gegenzug will er das bestehende Sortiment kräftig auslichten. Denn bisher, so der Chef, habe man viel zu viele Sorten im Angebot. „Als ich das gesehen habe, war ich sprachlos. Wir bedienen ja wirklich jede Nische.“ Das sei zwar gut für Kunden, die Abwechslung lieben – rechne sich aber nicht.

Zwei Drittel der Sorten könnten wegfallen

Deshalb will er jetzt aussieben. Zwei Drittel der Geschmacksrichtungen könnten wegfallen. „Es wird ein Grundsortiment geben von vielleicht fünf, sechs oder sieben Sorten.“ Und zusätzlich saisonale Varianten – wie die beiden am Mittwoch präsentierten. „Der Klassiker Sahne-Cacao bleibt aber natürlich“, verspricht Wilfer. Ob das auch für Geschmacksrichtungen wie Williams-Christ, Schwarzwälder Kirsch oder Latte Macchiato gilt, ist dagegen offen.

Sahne-Cacao sei ohnehin seine persönliche Lieblingssorte, sagt der gebürtige Hesse. „Dabei bin ich eigentlich der totale Nougat-Fan.“ Neben den Hallorenkugeln will er auch die Pralinen und Mozartkugeln im Sortiment behalten. Auslichten will Wilfer aber auch hier. Und auch die Verpackung soll ein frischeres Design erhalten. Schon in zehn Tagen will er das auf der Internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln präsentieren. In die Läden soll es aber erst im Herbst kommen.

Streit mit Katjes beigelegt

Erst im Oktober hatte Wilfer, der zuvor schon bei Milka, Lindt, Stollwerck und zuletzt beim Lidl-Schoko-Lieferanten Solent war, den Job an der Halloren-Spitze übernommen. Nachdem der jahrelange Streit mit Katjes im Dezember beigelegt wurde, will er nun wieder durchstarten. Den Kurs seiner beiden Vorgänger Ralf Coenen und Klaus Schramm, die Firma nach dem Abgang des langjährigen Chefs Klaus Lellé übergangsweise geführt hatten, will er dabei fortsetzen: „Wir müssen vor allem die Marke stärken.“

Um die Kosten zu senken, will Wilfer alle Arbeitsabläufe straffen und über die neue Delitzscher Vertriebstochter, die gemeinsam mit Ex-Chef Lellé gegründet wurde, enger mit den Einzelhändlern zusammenarbeiten. In Halle wird das noch einmal mindestens 40 der zuletzt 262 Jobs kosten. „Wir planen 2019 mit 190 bis 220 Mitarbeitern“, so Wilfer. Den Abbau will er zwar ohne große Entlassungen stemmen. „Wir werden aber sicher Befristungen nicht verlängern.“

Im vergangenen Jahr schrieb die Firma noch einmal tiefrote Zahlen: 1,9 Millionen Euro Minus stand bis Ende Oktober in den Büchern. Und auch in diesem Jahr werde es wohl wieder 1,6 Millionen Euro Verlust geben, kündigte Wilfer an. 2020 will er dann aber in die schwarzen Zahlen zurückkehren. „Dann sollten unsere Maßnahmen Ergebnisse zeigen.“

Von FRANK JOHANNSEN