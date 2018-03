IG Metall bei Betriebsratswahlen bei Porsche und BMW vorn

Trotz neuer Konkurrenz von rechts hat die IG Metall die Betriebsratswahlen bei BMW und Porsche in Leipzig klar gewonnen. In beiden Werken lag die Liste der Gewerkschaft vorn – sogar mit deutlichem Abstand. In beiden Werke zieht aber auch das rechte „Zentrum Automobil“ in die Arbeitnehmervertretung ein.