IG Metall ruft zu ganztägigem Warnstreik bei Porsche Leipzig auf

Leipzig. Erst die Flugzeugwerke in Dresden, nun das Porschewerk in Leipzig: Am zweiten Tag der bundesweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie sollen auch die Beschäftigten beim Sportwagenhersteller im Norden der Messestadt die Arbeit niederlegen. Wie die Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen der Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch mitteilte, ist bei Porsche ein ganztägiger Warnstreik von Donnerstagabend bis zum Freitagabend um 22.30 Uhr geplant.

Am Mittwoch hatten sich in Sachsen zunächst die Mitarbeiter der Elbe Flugzeugwerke in Dresden am 24-stündigen Warnstreik beteiligt. Nach Gewerkschaftsangaben hatten bis zum Nachmittag rund 500 Mitarbeiter gestreikt. „Es gibt große Abteilungen, wo gar nichts geht“, sagte ein Sprecher. Zudem habe es einen Solidaritätsbesuch von der Belegschaft des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer aus Radebeul gegeben.

VDMA spricht von „Gefährdung des Betriebsfriedens“

Unterdessen hat der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) der IG Metall eine Gefährdung des Betriebsfriedens vorgeworfen. Die Streiks seien nicht nur rechtlich äußerst fragwürdig, sondern auch völlig unangemessen, sagte Reinhard Pätz, Geschäftsführer des VDMA Ost, in Leipzig. Tarifverträge sollten den Betriebsfrieden sichern. Pätz: „Die IG Metall versucht jedoch, ihre überzogenen Forderungen in einer Art und Weise durchzusetzen, die den Betriebsfrieden über einen Tarifabschluss hinaus beschädigen könnte.“

Die Gewerkschaft verlangt sechs Prozent mehr Geld und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Zudem wird eine Verhandlungsverpflichtung über die Angleichung der Arbeitszeiten zwischen Ost und West angestrebt. Die IG Metall hatte zur Durchsetzung ihrer Forderungen bundesweit zu 24-stündigen Warnstreiks aufgerufen.

Arbeitgeberverbände reichten Klagen auf Schadenersatz ein

Der Unternehmerverband warf der Arbeitnehmervertretung zudem vor, „die Volkswirtschaft insgesamt fahrlässig zu schädigen“. Die Folgeschäden, die die Streiks anrichteten, seien durch nichts zu rechtfertigen, sagte Pätz. Mit der Forderung nach einer Lohnsteigerung um sechs Prozent habe die IG Metall den Bezug zur ökonomischen Realität verloren und lebe in einer Fantasiewelt. Arbeitgeberverbände hatten wegen der Streiks Klage auf Schadenersatz eingereicht.

Die Gewerkschaft reagierte darauf mit Widerspruch. Die Arbeitgeberverbände würden mit ihren Klagen den Tarifkonflikt verschärfen und die über Jahre gewachsene Tarifpartnerschaft beschädigen, sagte Olivier Höbel, IG Metall Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. Man lasse sich das im Grundgesetz verankerte Streikrecht nicht nehmen.

Von LVZ