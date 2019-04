Leipzig

Der Filialist Sport Voswinkel ist in Schieflage geraten und kämpft ums Überlegen. Die Sporthandelskette stellte am Dienstag beim Amtsgericht Dortmund Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens. „Der Geschäftsbetrieb geht trotz des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne Einschränkungen weiter. Die Löhne und Gehälter unserer Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld bis Ende Juni gesichert“, teilte Geschäftsführer Helge Mankowski mit. Im Unterschied zu einem regulären Insolvenzverfahren bleibt die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung.

Sport Voswinkel wurde 1904 in Bochum gegründet, der Firmensitz befindet sich in Dortmund. Das Unternehmen hat bundesweit 74 Filialen der Kette Intersport, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. In Sachsen hat die Kette zwei Filialen – beide in Leipzig: eine im Paunsdorf Center und eine in den Höfen am Brühl mit zusammen 23 Voll- und Teilzeitkräften.

Seit 2003 ist das Unternehmen eine Tochter der Intersport Deutschland und beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter. Als Grund für die drohende Pleite nennt die Firma weniger Kunden und damit Umsatzrückgänge. Zudem leide man unter erhöhtem Wettbewerbsdruck durch Onlinehandel und Discounter. Im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) erlöste Sport Voswinkel 139 Millionen Euro – fünf Prozent weniger als im Jahr davor.

Von Andreas Dunte