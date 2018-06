Leipzig

Lange wurde darauf gewartet, nun ist es so weit: Die Wirtschaftszeitung der Leipziger Volkszeitung kommt am Freitag auf den Markt. Das Blatt stellt Unternehmer und Unternehmen der Region Leipzig und ihre Aktivitäten in den Mittelpunkt. Es gelte, so LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert, der positiven Entwicklung der regionalen Wirtschaft Rechnung zu tragen und mit der Wirtschaftszeitung die Berichterstattung über die kleinen und mittelständischen Betriebe ebenso auszubauen wie die über das Geschehen bei den großen. „Wir investieren gern in die Wirtschaftszeitung und versprechen uns davon, ein branchenübergreifendes Netzwerk zu schaffen, von dem alle profitieren können“, betont Steigert.

Mit dem neuen Produkt wird nach Aussagen von LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer nicht nur journalistisches Neuland betreten, sondern auch ein Magazin angeboten, „das sich einer speziellen Zielgruppe zuwendet: Unternehmern und solchen, die es werden wollen“. Damit werde die Berichterstattung der Tageszeitung vertieft und weitergeführt.

Wirtschaftszeitung auch online

Die Wirtschaftszeitung, die einmal im Quartal erscheinen soll, schafft zugleich mehr Raum für große Unternehmerporträts und -interviews, mehr Platz für Geschichten und Probleme, die die Firmen und ihre Verbände bewegen. „In der Wirtschaftszeitung kommen die Leute zu Wort“, verspricht Emendörfer, „die etwas von Wirtschaft verstehen, weil sie selber die Macher sind.“

Die neue Publikation erscheint in einer Auflage von 20.000 Exemplaren und ist ab heute für 2,90 Euro zu haben – im Handel, in allen LVZ-Geschäftsstellen und LVZ-Shops - und auch online unter www.lvz.de/wirtschaftszeitung.

Dort sind einige Highlights der ersten Ausgabe zu finden: So etwa über die Wundercurves, ein Leipziger e-Commerce-Brand für Mode ab Größe 42, oder über den Sektkönig Christof Queisser von Rotkäppchen-Mumm oder über die Chance, als Manager bei Laura Quiring das Polo-Reiten zu erleren – oder auch über ein drängendes Problem für viele Handwerksbetriebe, wenn Lehrlinge ihre Ausbildung an den Nagel hängen und den Firmen dadurch sicher geglaubter Nachwuchs verloren geht.

LVZ