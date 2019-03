Leipzig

Reisende am Flughafen Leipzig/Halle sind von dem Flugverbot für die Boeing-Modelle 737 Max 8 und Max 9 nicht betroffen. In Schkeuditz starten und landen zur Zeit keine Maschinen der beiden vom Flugverkehr ausgeschlossenen Typen, wie Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, am Mittwochmorgen mitteilte.

Gleiches gilt für den Airport in Dresden. Auch am Flughafen Erfurt kommen die Modelle nicht zum Einsatz, wie Sprecher Hans-Holm Bühl erklärte.

Deutscher Luftraum für Flugzeug-Typ gesperrt

Das Bundesverkehrsministerium hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Typs nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines ab sofort gesperrt ist.

Bei dem Unglück in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba waren am Sonntag 157 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch fünf Deutsche.

