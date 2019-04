Leipzig

Nicht-ärztliche Mitarbeiter des Klinikums St. Georg bekommen mehr Geld. Die Tarifparteien einigten sich für das Jahr 2019 auf eine schrittweise Steigerung von fünf Prozent, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte. Innerhalb von 24 Monaten seien die Tabellenentgelte somit um 8,23 Prozent angehoben worden. Demnach war bereits 2018 auf ein Plus von drei Prozent ausgehandelt worden.

Zusätzlich bekommen Verdi-Mitglieder eine einmalige Zahlung von 100 bis 200 Euro. „Unsere Tarifkommission bewertet den Abschluss als einen Zwischenschritt, mit dem regional an das Tarifniveau vergleichbarer Einrichtungen aufgeschlossen werden konnte“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bernd Becker laut Mitteilung. Die aktuelle Einigung gilt für 2019. Danach werde unverzüglich weiterverhandelt, so Becker.

In den vergangenen Monaten hatte die Gewerkschaft auch einem Warnstreik in Betracht gezogen. In der dritten Verhandlungsrunde hatten sich die Parteien dann aber einigen können, ohne dass die Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegten.

Von jhz