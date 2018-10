Leipzig

Die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft (LVDG), die die Leipziger Volkszeitung (LVZ) und die Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN) herausgibt, arbeitet an einem neuen Druckkonzept: die Druckaufträge für die LVZ und die DNN sollen fremd vergeben werden. Hierbei setzt die LVDG auf starke Partner: So soll die LVZ künftig bei der MZ Druckereigesellschaft in Halle, die DNN bei der DDV Mediengruppe in Dresden gedruckt werden.

LVZ und DNN sollen mit dem Wechsel des Druckstandorts auch ein neues, handlicheres Format erhalten. Im Gegenzug soll die Druckerei in Leipzig zum Jahresende 2019 geschlossen werden. Hintergrund ist der Wegfall eines großen Druckauftrages. „Wir haben sämtliche Optionen ausführlich geprüft, aber eine Reinvestition in unseren Druckstandort in Leipzig ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagt Björn Steigert, Geschäftsführer der LVDG.

