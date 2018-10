Leipzig

Der russische Discounter Torgservis will von Leipzig aus den Deutschen Markt aufmischen – aber nicht unter dem Namen „TS Markt“, sondern als „Centwelt“. Die erste von 100 deutschen Filialen soll nach derzeitiger Planung noch in diesem Jahr eröffnen, bestätigte das Unternehmen am Montag auf LVZ-Anfrage einen entsprechenden Bericht der Leipziger Volkszeitung. Einen genauen Termin könne man aber noch nicht nennen.

Standort ist nach LVZ-Informationen ein seit 2017 leerstehender Aldi-Markt im Einkaufszentrum „Treff Portitz“ am nördlichen Stadtrand. Bis zu zehn Mitarbeiter soll der Laden haben. Weitere 100 Standorte sollen dann in ganz Ostdeutschland folgen. Gesucht wird nur in den größeren Städten ab 80.000 Einwohner. In Sachsen kommen damit neben Leipzig nur Dresden, Chemnitz und Zwickau in Betracht, in Thüringen Erfurt, Gera und Jena, in Sachsen-Anhalt Halle, Magdeburg und Dessau.

Neues Logo im Internet präsentiert

Heißen soll die Kette aber nicht, wie bisher angenommen „TS Markt“, sondern „Centwelt“. Auf ihrer deutschen Internetseite präsentierte das Unternehmen am Montag das neue Logo der Kette: ein großes gelbes C mit einer Krone auf blauem Grund. In der ebenfalls gezeigten Großversion des Logos findet sich darunter auch der offizielle Slogan des neuen Billigdiscounters: „Jeden Tag Tiefstpreise“.

Damit macht die Kette, die Leipzig für ihren Markteintritt in Deutschland auserkoren hat, nun die Leipziger Stadtfarben Blau-Gelb zum offiziellen Laden-Design. TS Markt bleibt aber der Name der Betreiberfirma, die vor knapp einem Jahr in Berlin gegründet wurde. Das Unternehmen selbst wollte den neuen Namen am Montag auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die Kette will Aldi und Lidl gezielt auf deren deutschen Heimatmarkt angreifen . und beim Preis noch unterbieten. In Russland ist Torgservis mit seinem radikalen Billig-Konzept längst erfolgreich: Die Läden sehen aus wie einst die ersten Discounter in den neuen Ländern kurz nach der Wende. Verkauft wird direkt von der Palette und aus dem Karton. Rund 600 Läden der Ketten „Svetofor“ (Ampel) und „Mayak“ (Leuchtturm) gibt es dort.

Von Frank Johannsen