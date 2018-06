Leipzig

Ab Herbst, nach der Fertigstellung, soll hier die Post abgehen. Die Alte Hauptpost am Leipziger Augustusplatz wird zu einem „Lebendigen Haus“ umgebaut. Am Donnerstagabend kehrte schon so richtig Leben in das Gebäude ein: 120 Gäste waren zur Launch-Party der LVZ-Wirtschaftszeitung gekommen, um die Erstausgabe dieses Blattes für Unternehmer und über Firmen, Branchen und Märkte gebührend zu feiern.

Die neue Zeitung führe die Wirtschaftsberichterstattung der Tageszeitung vertieft weiter, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer. Es gebe mehr Platz für große Firmenporträts, für Interviews, mehr Raum für Storys über Herausforderungen und Probleme, die die Betriebe und Verbände bewegen. „Es kommen Menschen zu Wort, die etwas von Wirtschaft verstehen – weil sie selbst Macher sind.“ LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert betonte, es werde ein branchenübergreifendes Netzwerk geschaffen, „von dem alle profitieren können“.

Zur Galerie Am Donnerstag wurde das Erscheinen der ersten LVZ-Wirtschaftszeitung im Lebendigen Haus in der Alten Hauptpost gefeiert - mit namenhaften Gästen aus Stadt und Region.

Neue wichtige Plattform für Unternehmen

Ein Konzept, das offenkundig ankommt. „Ich finde es gut, dass die LVZ eine Wirtschaftszeitung herausbringt“, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Es sei wichtig für die Unternehmen, eine derartige Plattform zu bekommen. „Auf ihr kann die Vielfalt und Innovationskraft unserer einheimischen Wirtschaft dargestellt werden“, erhofft sich der Sozialdemokrat. Ähnlich äußerte sich Michael Körner, Geschäftsführer der Invest Region Leipzig GmbH, der gemeinsamen Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Leipzig, der beiden Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie der Industrie- und Handelskammer Leipzig. „Die Inhalte im neuen Format spiegeln informativ die Vielfalt und die wirtschaftlichen Stärken unserer Region wider“, kommentierte Körner. Diese Berichterstattung „hilft auch im internationalen Umfeld, potenziellen Investoren die Vorteile der dynamischen Region Leipzig zu vermitteln“, sagte der Geschäftsführer, dessen Gesellschaft eine Leistungspalette von der Gründung und Erweiterung von Firmen bis hin zum Ansiedlungs- und Investitionsservice anbietet.

Lob gab es auch von außerhalb. Der Manager Matthias Brückmann bezeichnete die Wirtschaftszeitung als „sehr gelungen“, mit vielen wichtigen und informativen Beiträgen über die Region Leipzig – die Brückmann gut kennt. Er war längere Zeit Vorstandsvorsitzender des Oldenburger Energieversorgers EWE, der zwischenzeitlich die Mehrheit am größten ostdeutschen Konzern besaß, der Leipziger Verbundnetz Gas AG (VNG).

Ein Stück heimatliche Wirtschaft

Angetan zeigte sich auch Bernd Merbitz. Der Leipziger Polizeipräsident ist zwar kein Unternehmensmanager, aber nach eigenem Bekunden ein „am Wirtschaftsgeschehen Interessierter“. Die LVZ-Wirtschaftszeitung „vermittelt ein Stück Heimat und berichtet über Menschen und Unternehmen, die hier wichtig sind“, sagte der Präsident. Es würden Antworten auf Fragen gegeben, „die die Menschen in unserer mitteldeutschen Region beschäftigten“. Das alles schaffe Vertrauen.

In der neuen Wirtschaftszeitung, die auch im Handel, in allen LVZ-Geschäftsstellen und LVZ-Shops erhältlich ist, äußert sich unter anderem Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner über die Herausforderungen für sein Unternehmen durch die Digitalisierung, kommentiert Stephan Stubner, Rektor der Leipziger Manager-Schmiede HHL, das aktuelle Gründungsgeschehen, öffnet Hans-Peter Kemser, Leiter des BMW-Werks, die (nicht vorhandenen) Türen zu seinem Boss-Büro, wird umfassend über die starke Start-up-Szene berichtet, um nur einige Themen zu nennen.

Zweite LVZ-Wirtschaftszeitung kommt im Herbst

Der Umbau der alten Hauptpost zum „Lebendigen Haus“, das Gastronomie, Büro, Einzelhandel, Kurzzeit- und Langzeitwohnen unter einem Dach vereint, soll Anfang 2019 abgeschlossen sein. Bereits im Herbst werden zwei Restaurants und ein Tagungszentrum in Betrieb gehen. Im Herbst, genauer im Oktober. Dann kommt auch die zweite Ausgabe der LVZ-Wirtschaftszeitung auf den Markt.

Ulrich Milde