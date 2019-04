Der Starpark in Halle macht das Rennen: Das neue Presswerk, das Karosserie-Teile für Porsche in Leipzig liefern soll, wird im Gewerbegebiet der Saalestadt an der A14 gebaut. Auch Sachsen und Thüringen hatten sich Chancen ausgerechnet. Nach Informationen von LVZ.de soll die gute Verkehrsanbindung des Starpark ausschlaggebend gewesen sein.