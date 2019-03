Berlin

Ohne ausländische Fachkräfte wird die ostdeutsche Wirtschaft einer Studie zufolge nicht zum Westen aufholen können. „Der Osten muss attraktiver für ausländische Arbeitskräfte werden“, sagte der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Reint Gropp, bei der Vorstellung des Berichts „Vereintes Land - drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall“ am Montag in Berlin. „Die aktuellen politischen Entwicklungen helfen da nicht weiter“, kritisierte er. Bislang seien die westdeutschen Bundesländer wesentlich erfolgreicher damit, qualifizierte Arbeitnehmer aus der EU anzuziehen.

Fachkräfte fehlen

Dass Ostdeutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall wirtschaftlich noch immer wesentlich schlechter dasteht als Westdeutschland, liegt dem Bericht zufolge nicht an einem Mangel an Sachkapital. Fortschritt brauche ausreichende Fachkräfte, hieß es. Der demografische Wandel trifft den Osten laut Gropp härter als den Westen: „Bis 2030 wird der Osten 20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung verlieren“, prognostizierte er. Zuwanderung sei daher essenziell.

Zu viele Schulabbrecher

Neben der mangelnden Attraktivität für ausländische Fachkräfte hat die ostdeutsche Wirtschaft der Untersuchung zufolge ein weiteres großes Problem: Die Schulabbrecherquote sei im Osten wesentlich höher als im Westen. Im brandenburgischen Prignitz brachen 2016 den Angaben nach beispielsweise 14,2 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Hauptschulabschluss ab. Der bundesweite Durchschnitt habe in dem Jahr bei 5,7 Prozent gelegen. „Das sind ungenutzte Potenziale“, sagte Gropp.

Mehr Geld für Bildung und Forschung

Institutspräsident Gropp forderte bei der Vorstellung der Zahlen zudem mehr Investitionen in ostdeutsche Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Zwar gebe es bei den öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung zwischen Ost und West keine großen Unterschiede, die privaten Investitionen fielen dafür in Ostdeutschland weitaus geringer aus. „Das muss der Staat ausgleichen“, unterstrich er.

Schaden durch Fördermittel

Mit milliardenschweren Fördermitteln hätten Regierungen im Osten Deutschlands aber auch Schaden angerichtet. „Die Subventionspolitik hatte negative Konsequenzen“, erklärte der Gropp. Sie habe Unternehmen verleitetet, nicht benötigte Arbeitsplätze zu erhalten. Deshalb seien Firmen im Osten noch immer weniger produktiv als im Westen.

Unterstützung konzentrieren

„Wir sollten aufhören, dort auf Teufel komm raus Arbeitsplätze zu erhalten“, empfahl Gropp mit Blick auf das Land. Fördergeld solle künftig vor allem in Städte und in besonders produktive Unternehmen fließen, befand das Institut. „Dieses Bestehen auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland hat in die Irre geführt“, sagte Gropp.

Von LVZ