Leipzig

28 Jahre nach der Wiedervereinigung hinkt der Osten wirtschaftlich weiter hinterher. Ist der Aufholprozess bald ganz vorbei? Forscher aus der Schweiz warnen genau davor: Der Osten droht laut der Prognose des renommierten Prognos-Instituts sogar wieder zurückzufallen. „Wir beobachten keinen Aufholprozess, sondern ehern ein voneinander Entfernen“, sagte der Mitautor der Studie, Oliver Ehrentraut, der Leipziger Volkszeitung. „Bis 2045 nimmt das Gefälle nach unsere Prognose wieder zu.“

Grund ist vor allem der Bevölkerungsschwund in den neuen Ländern. Denn der Rückgang der Einwohnerzahl, den es bundesweit geben wird, dürfte den Osten besonders hart treffen. Niedrige Geburtenraten und anhaltende Abwanderung sorgen dafür, dass die Einwohnerzahl in den neuen Bundesländern und Berlin bis 2045 von 16,1 auf 14,8 Millionen sinken dürfte. Innerhalb von knapp 30 Jahren würde der Osten damit 1,3 Millionen Einwohner verlieren. Und davon werden immer weniger im erwerbsfähigen Alter sein: Statt 10,4 Millionen dürften es 2045 nur noch 8,5 Millionen sein. Immer weniger Berufstätige müssen daher den Wohlstand für alle erarbeiten.

Wirtschaftskraft sinkt auf 64 Prozent des Westniveaus

Das hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft: Die Kluft zwischen Ost und West, die in den 28 Jahren seit der Vereinigung nach und nach geschrumpft war, werde sich wieder deutlich vergrößern. Lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den neuen Ländern 2016 immerhin bei 72 Prozent des West-Niveaus, so werde es bis 2045 auf nur noch 64 Prozent abrutschen.

Das wäre sogar weniger als in den Jahren 2000 und 1995, als es bereits 67 Prozent waren. Die neuen Länder rutschen wieder auf das Niveau der frühen 90er ab. Und dabei ist Berlin mit eingerechnet. Ohne die Hauptstadt würde der Osten nach LVZ-Berechnungen bei der Wirtschaftskraft sogar von 67 auf 58 Prozent abfallen, die Einwohnerzahl von 12,6 auf 10,8 Millionen schrumpfen.

Sachsen und Thüringen besser als andere neue Länder

Sachsen und Thüringen schlagen sich dabei deutlich besser als die anderen neuen Länder. Sie würden als einzige auch 2045 noch über 60 Prozent des West-Niveaus liegen: Sachsen würde von 69 auf 61 Prozent abrutschen, Thüringen von 71 auf 64 Prozent. Ein dramatischer Einbruch droht der Studie zufolge dagegen in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg: Beide würden von 65 auf 55 Prozent abfallen, Mecklenburg-Vorpommern von 61 auf nur noch 51 Prozent des West-Niveaus.

Zwar legen der Studie zufolge auch die neuen Länder beim Bruttoinlandsprodukt zu – aber deutlich langsamer als die Boom-Regionen im Westen. Während die Forscher in den kommenden Jahrzehnten bundesweit im Schnitt mit 1,3 Prozent Wachstum pro Jahr rechnen, erwarten sie in Sachsen nur 0,6 Prozent und in Thüringen 0,4 Prozent. Für Sachsen-Anhalt erwarten sie sogar nur 0,04 Prozent pro Jahr. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen kommen dagegen jedes Jahr auf 1,6 Prozent. Der Abstand wird dadurch immer größer.

„Die Zahlen geben keinen Anlass, sich zurückzulehnen“, warnte Studienautor Ehrentraut. „Bei einer Fortsetzung der bisherigen Politik werden sich die materiellen Lebensverhältnisse zwischen Ost und West nicht angleichen.“ Das gilt aber nicht für alle Orte gleichermaßen. „Leipzig als Stadt entwickelt sich sehr dynamisch und fällt da etwas heraus.“ In vielen ländlichen Regionen sehe das aber ganz anders aus. „Wir sehen generell ein starkes Stadt-Land-Gefälle – nicht nur im Osten, sondern in ganz Deutschland.“

Sachsen-Anhalt verliert jeden fünften Einwohner

Sorgenkind ist vor allem Sachsen-Anhalt: Das Land dürfte laut der Studie bis 2045 jeden fünften Einwohner verlieren: minus 21 Prozent. In Thüringen sähe es mit 17 Prozent Minus kaum besser aus. Beide Bundesländer hätten dann nur noch jeweils 1,8 Millionen Einwohner. Sachsen schneidet mit elf Prozent Bevölkerungsschwund deutlich besser ab und hätte 2045 noch 3,6 Millionen Einwohner. Zuwächse sehen die Forscher dagegen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen – und in Berlin. Der Bundeshauptstadt sagen sie für das Jahr 2045 sogar den Sprung über die Vier-Millionen-Einwohner-Grenze voraus. Das wären fast 500 000 mehr als 2016.

Zumindest bei der Arbeitslosigkeit geben die Forscher aber Entwarnung: Trotz Wachstumsschwäche im Osten dürfte die Quote weiter sinken, wenn auch nicht mehr so schnell wie zuletzt. Grund ist auch hier der Bevölkerungsschwund. Weil es immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt, werden diese umso dringender benötigt. In Sachsen sehen die Forscher die Erwerbslosigkeit 2030 im Jahresdurschnitt noch bei 5,6 Prozent. 2017 waren es im Jahresschnitt noch 6,7 Prozent. Sachsen würde damit Thüringen als bestes Land im Osten ablösen. Dort sehen die Forscher die Quote nur von 6,1 auf 5,7 Prozent sinken.

Von Frank Johannsen