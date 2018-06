Leipzig

„Um unsere Klimaziele zu erreichen“ ist „auch über eine Reduzierung der Kohleverstromung zu reden“. Das sagte Andreas Pinkwart, FDP-Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen.

Sie sitzen für Ihr Land in der Kohle-Kommission, die den Ausstieg aus der Braunkohle organisieren soll. Sie vertreten da die West-Interessen?

Das ist zu kurz gegriffen. Es geht in der Kommission vor allem um Wachstum und Beschäftigung. Es geht um die Energieversorgung der Zukunft in ganz Deutschland. Das betrifft nicht nur die Kohle-Regionen in Ost und West, sondern die Wirtschaft insgesamt. Es handelt sich um die großen Fragen der Energieversorgungssicherheit und der Bezahlbarkeit sowie dem Erreichen der Klimaschutzziele. Das müssen wir in dem Gremium zusammendenken.

Im Herbst sollen erste Ergebnisse vorliegen, Ende des Jahres der Ausstiegsplan aus der Braunkohle. Das ist ein extrem hohes Tempo.

Das ist in der Tat hoch ambitioniert. Wir sollten sicherlich schnell arbeiten, aber angesichts der Bedeutung der Problematik sollte Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen.

Die Energiewirtschaft rechnet damit, dass ab 2023 bei der gesicherten Leistung durch konventionelle Kraftwerke wegen Stilllegungen eine Unterdeckung herrscht, also die mögliche Nachfrage das Angebot übersteigen kann. Drohen uns massenhaft Blackouts?

Das kann vermieden werden, indem wir die Energiepolitik planvoll gestalten. 2022 wird der Ausstieg aus der Kernenergie abgeschlossen sein. Bei der Kohle geht es um eine Leistung von 46 Gigawatt, also doppelt so viel wie vor zwanzig Jahren beim Einstieg in den Ausstieg von der Kernenergie. Zudem stand sie uns neben der Kernenergie als zweites Standbein zur Verfügung, für das es bislang keinen verlässlichen Ersatz gibt.

Aber wir haben doch die erneuerbaren Energien, die vorankommen.

Wir haben mittlerweile zwar beim Strom mit erheblichen Subventionen eine hohe Bruttokapazität bei den Erneuerbaren, aber nur eine sehr geringe gesicherte Leistung. Sie liegt bei der Windkraft bei sechs Prozent, bei Photovoltaik bei null Prozent. Kohlekraftwerke können dagegen über 90 Prozent ihrer Leistung gesichert, also rund um die Uhr, zur Verfügung stellen. Wir müssen daher konventionelle Kraftwerke für die Versorgungssicherheit vorhalten oder riesige Speicher bauen. Wir brauchen auch die nötige Zeit, Kapazitäten etwa bei Gaskraftwerken auszubauen.

Weltweit werden 1600 Kohlekraftwerke gebaut, der genehmigte Kapazitätsausbau allein in China übersteigt die Leistung der deutschen Kohlekraftwerke um das Mehrfache. Wie wollen wir da das Klima retten?

Um unsere Klimaziele zu erreichen, ist es notwendig, auch über eine Reduzierung der Kohleverstromung zu reden. Aber es besteht keine Begründung, sich zu schnell von der Kohle zu trennen. Schließlich hat der Energiesektor seine Klimaziele erreicht. Bei der Mobilität und beim Wohnen haben wir das noch nicht geschafft. Es ist falsch, sich einseitig auf den Stromsektor zu konzentrieren. Nebenbei: Bei Wohnungen und Mobilität sind wir stark auf Öl- und Gasimporte angewiesen. Die nationale Versorgungssicherheit dürfen wir nicht außen vor lassen. Ich kenne kein Industrieland auf dieser Erde, das nicht entweder Kernenergie oder Kohle oder beides nutzt beziehungsweise über große eigene Gas- oder Ölvorräte verfügt. Wir können nur schrittweise und über einen längeren Zeitraum aus der Kohle rausgehen, meines Erachtens nicht vor 2045. Vorlaufend müssen wir den Netzausbau und die Speicherung sowie die Energieeffizienz vorantreiben.

Deutschland hat in Europa mit die höchsten Strompreise. Die Energiewende hat sie nach oben getrieben. Steht die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie auf dem Spiel?

Allein an der energieintensiven Industrie hängen in Deutschland 750 000 gut bezahlte Arbeitsplätze. Es ist meine größte Sorge, dass wir uns durch unbedachtes Handeln ganz erheblichen Schaden zufügen. Es gilt, unseren Wohlstand weiter zu sichern. Wenn die Strompreise langfristig tendenziell weiter steigen, dann muss die Industrie effizienter werden. Dazu sind zusätzliche Forschungsanstrengungen nötig. Der Bund muss hier viel mehr tun, damit die Industrie nicht aus Deutschland verdrängt wird.

Im Lausitzer Revier geht es in der Braunkohle um 9000 Jobs, in Mitteldeutschland um 2500 und in Ihrem rheinischen Revier um 10 000. Nun will die Politik mit enormen Mitteln den Strukturwandel befördern. Wenn ich an das immer noch wirtschaftlich schwache Ruhrgebiet denke, dann fehlt mir der Glaube an den Erfolg.

Man kann vom Strukturwandel im Ruhrgebiet lernen. Politisch motivierter Strukturwandel ist dann für die Menschen und die Wirtschaft erfolgreicher, wenn man nicht erst den Abbruch macht und dann den Strukturausgleich startet. Man muss also in den Strukturwandel investieren, bevor man an die Schließung von Kraftwerken herangeht. Dadurch wird ein positiver Überlappungseffekt erzeugt. Das ist für die Lausitz sehr wichtig, da die industrielle Basis dort nicht sehr groß ist, und für Rhein und Ruhr, weil wir dort die enge Verflechtung zur energieintensiven Wirtschaft haben.

Ostdeutschland hat nach der Wende bereits einen harten Strukturbruch hinter sich. Wird den Menschen in der Ost-Braunkohle nicht zu viel zugemutet?

Wir Politiker erwarten von den Unternehmen, dass sie sich bei erforderlichen Umstrukturierungen darüber Gedanken machen, wie der Standort gesichert und weiterentwickelt werden kann, anstatt das Werk zu schließen. Siehe Siemens in Leipzig und Görlitz. Da, wo die Politik zuständig ist, wie bei der Braunkohle und den energieintensiven Unternehmen, kann sie sich nicht aus der Verantwortung für die Beschäftigten stehlen. Deswegen ist die Politik gut beraten, ihre Klimaziele konsequent langfristig anzugehen. Dafür wird sich Nordrhein-Westfalen in der Kommission einsetzen.

Von Ulrich Milde