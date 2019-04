Dresden

Nach dem Abschied vom Flughafen Leipzig/Halle kommt die irische Billig-Airline Ryanair nach Sachsen zurück. Von Oktober an steuert die Gesellschaft von Dresden aus London Stansted an. Genau diese Linie hatte Ryanair in Leipzig gerade erst aufgegeben.

"Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die günstigen Tarife von Ryanair in Dresden, unserem 15. und neuesten Flughafen in Deutschland, angekommen sind", teilte Marketingchefin Chiara Ravara mit. Dreimal wöchentlich sollen die Maschinen vom Flughafen in Klotzsche in die englische Hauptstadt abheben.

LVZ