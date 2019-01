Der Warnstreik der Sicherheitskräfte an den Flughäfen sorgt am Dienstag für massive Ausfälle in Sachsen: In Leipzig/Halle und Dresden fallen mehr als 50 Flüge aus. In Erfurt dagegen gibt es keine Auswirkungen. Zwar wird dort auch gestreikt – doch Flüge waren dort am Dienstag ohnehin nicht geplant.