Leipzig/Dresden

Der Freistaat Sachsen will an einer möglichen Rettung von Halberg Guss in Leipzig und Saarbrücken beteiligen. Nachdem das Saarland bereits vergangene Woche angekündigt hatte, den Neustart unter neuem Eigner mit bis zu 40 Millionen Euro zu unterstützen, denkt nun auch der Freistaat über Bürgschaften und Fördermittel nach. Am Dienstag soll es dazu mit dem Interessenten One Square Advisors aus München Gespräche geben, kündigte das Wirtschaftsministerium am Montag an.

„Wir werden natürlich alles versuchen, damit die Produktion am Standort Leipzig weitergehen kann“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD). Daher wolle man mit dem mögliche Investor nun darüber reden, inwieweit das Land den Neustart mit Bürgschaften und Fördermitteln unterstützen könne. „Wir hoffen natürlich, dass wir mit dem Angebot entscheidend dazu beitragen können, dass es eine Perspektive in Leipzig gibt und sich der potenzielle Investor entscheidet, in Leipzig die Produktion fortzusetzen. Das Leipziger Werk war und ist wettbewerbsfähig, ist hervorragend ausgelastet und die Arbeiterinnen und Arbeiter sind gut ausgebildet.“

Invetsor will in Leipzig 600 Jobs erhalten

Als möglichen Retter hatte vergangene Woche der saarländische Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke (SPD) die Münchner Beratungsfirma „One Square Advisors“ genannt. Sie wolle die beiden Standorte in Leipzig und Saarbrücken erhalten und fortführen. Das Saarland will sich mit 40 Millionen Euro an der Rettung beteiligen. Dabei handelt es sich ebenfalls um Bürgschaften und Fördermittel.

Nach LVZ-Informationen würden in Leipzig rund 600 der einst 700 Jobs erhalten bleiben. Alle festangestellten Mitarbeiter wolle der Investor übernehmen, nur die Leiharbeiter könnten vorerst nicht weiterbeschäftigt werden. Früheren Angaben zufolge hatte das Werk 620 feste Mitarbeiter und 80 Leiharbeiter, von denen aber nach LVZ-Informationen nur noch 20 an Bord sind.

Halberg Guss selbst bestätigte, dass man weiter mit einem Interessenten für die Firma im Gespräch sei. Zum Stand der Gespräche wollte sich ein Sprecher nicht äußern. Dem Vernehmen nach wird noch über den Kaufpreis gerungen. Barke hatte einen Abschluss bis Ende Oktober in Aussicht gestellt.

Halberg Guss gehört seit Januar zur Prevent-Gruppe. Der neue Eigner hatte angekündigt, das Leipziger Werk Ende März 2019 zu schließen und in Saarbrücken 400 der 1500 Jobs zu streichen.

Von Frank Johannsen