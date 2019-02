Im Tarifstreit der Ost-Stahlindustrie verschärft die IG Metall die Gangart. Nachdem es vor einer Woche schon in Sachsen-Anhalt zu Warnstreiks gekommen war, traten am Dienstag auch Stahlkocher in Brandenburg und Sachsen in den Ausstand. Fast 900 Mitarbeiter legten die Arbeit nieder.