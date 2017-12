Sächsische Gewerkschaften können Mitgliederzahlen stabil halten

Leipzig. Die sächsischen Gewerkschaften verzeichnen eine stabile Mitgliederzahl. Einige von ihnen können trotz des demografischen Wandels sogar an Mitgliedern zulegen. Für Zulauf sorgen vor allem Auszubildende und Berufsanfänger, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

„Derzeit sind bei uns etwa 7950 Polizisten organisiert, das sind 300 mehr als 2016“, sagte der Chef der Gewerkschaft der Polizei Sachsens (GdP), Hagen Husgen. Grund sei zum einen, dass mehr Polizisten rekrutiert sind, zum anderen könne die GdP in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit auf Erfolge verweisen. So sei der Personalabbau bei der Polizeibehörde gestoppt, Ausstattung, Ausrüstung und Bezahlung der Polizisten deutlich verbessert worden. Dafür habe die GdP jahrelang auch auf juristischem Weg gekämpft. „Dass wir eine Menge bewegt haben, spricht sich besonders bei jungen Leuten herum, die zunehmend den Weg zu uns finden“.

Auch die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Ursula-Marlen Kruse, sprach von einer recht positiven Entwicklung. „Wir haben eine stabile Mitgliederzahl mit leicht steigender Tendenz“. Es gebe mehr Zugänge als Abgänge. Absolute Zahlen wollte sie nicht nennen. Besonders junge Lehrkräfte hätten gewonnen werden können. Aber auch bei den Seiteneinsteigern habe die GEW punkten können.

Bei der IG Metall liegen noch keine aktuellen Mitgliederzahlen für dieses Jahr vor, wie eine Sprecherin mitteilte. Ende 2016 waren 153.200 Menschen Mitglied in der Gewerkschaft im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Tendenziell registriere die Gewerkschaft mehr betriebliche Mitglieder. Auch unter Auszubildenden seien steigende Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Als Hauptgrund, Mitglied der Gewerkschaft zu werden, würden viele von ihnen das Ziel nennen, eine Tarifbindung ihres Betriebs zu erreichen.

Sinkende Zahlen in den Bereichen Bergbau, Chemie und Energie

Im Bezirk Dresden-Chemnitz der IG Bergbau, Chemie, Energie gibt es derzeit 17.000 Mitglieder. Damit sei die Zahl geringfügig gesunken, teilte eine Sprecherin mit. Der Rückgang sei hauptsächlich auf Sterbefälle zurückzuführen. Die Mitgliederentwicklung in den Betrieben sei nach wie vor positiv. Von den 17.000 Mitgliedern seien mehr als 9100 in Betrieben beschäftigt. Diese Tendenz halte schon seit Jahren an. Auch viele junge Menschen hätten für die Gewerkschaft gewonnen werden können. So seien in den Betrieben, in denen die IG BCE aktiv sei, 88 Prozent der Auszubildenden Gewerkschaftsmitglieder.

In der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind in Sachsen derzeit 97.000 Frauen und Männer organisiert. Damit habe der Status quo gehalten werden können, sagte ein Sprecher. Um neue Mitglieder zu werben, führe Verdi Gespräche unter anderem zu gewerkschaftspolitischen und tarifpolitischen Entscheidungen. Jugendliche würden vor allem eintreten, um sich politisch zu betätigen. Im höheren Alter zählten der Rückhalt in einer großen Gemeinschaft und die Unterstützung bei beruflichen Problemen zu den Hauptgründen für eine Mitgliedschaft.

