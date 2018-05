Leipzig

Siemens will sein Verdichterwerk in Leipzig-Plagwitz doch nicht schließen. Stattdessen wird jetzt nach einem Käufer für den Standort mit 270 Mitarbeitern gesucht. Das kündigte Personalvorständin Janina Kugel am Dienstag früh in einer Telefonkonferenz an. Auch die Werke in Görlitz und Erfurt sollen erhalten bleiben. An beiden Standorten mit jeweils rund 700 Mitarbeitern droht aber ein Personalabbau.

Die Pläne sind Teil eines Eckpunktepapiers, auf das sich Siemens in der Nacht zum Dienstag geeinigt hatte. Damit rückt Siemens von seinen im Herbst verkündeten Plänen ab. Eigentlich sollten die Werke in Leipzig-Plagwitz und Görlitz schließen, Erfurt verkauft werden.

Vom Tisch ist nun auch der Plan, die Produktion von Leipzig-Plagwitz nach Duisburg zu verlagern, um dort die Auslastung zu erhöhen. Stattdessen werden jetzt in Duisburg Stellen abgebaut.

Von Frank Johannsen