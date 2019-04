Markranstädt

Großer Bahnhof im Gewerbegebiet Großlehna: Die Konzernspitze des Investors Mingzhi Technology empfing am Montag regionale Vertreter aus Wirtschaft und Politik zum ersten Spatenstich für die neue Europa-Zentrale (die LVZ berichtete). Generalmanager He Qiu betonte in seiner Begrüßungsansprache die hohen Maßstäbe seines Unternehmens bei Umweltschutz und nachhaltigem Energieeinsatz. So wolle man etwa die für Heizung und Klimatisierung erforderliche Energie mit modernster Technologie aus der Umgebung gewinnen. Auch die Fahrzeugflotte soll der Elektromobilität Rechnung tragen, weshalb firmeneigene Ladesäulen errichtet werden sollen.

Konzern will Umsatz verzehnfachen

Darüber hinaus hat sich Mingzhi Technology auch wirtschaftlich einiges vorgenommen. Der Umsatz soll in den nächsten Jahren verzehnfacht und mindestens 30 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Landrat Henry Graichen stellte in seinem Grußwort die perspektivische Verfügbarkeit des 5-G-Netzes vor Ort in Aussicht und betonte, dass Stadt und Landkreis nicht nur bei der Ansiedlung neuer Unternehmen flexibel agieren würden, sondern sich „die gute Zusammenarbeit auch in der Bestandspflege fortsetzen wird.“

Von Rainer Küster