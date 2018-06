Leipzig

Der Streit bei der Gießerei Halberg Guss geht in Leipzig in die nächste Runde. Am Montagmorgen sind an dem Gelände an der Merseburger Straße zwei Lastwagen angekommen, um dort gebaute Motorteile abzutransportieren. Doch noch immer blockieren Mitarbeiter den Zugang. Auch die Polizei war am Montagmorgen weiterhin im Einsatz. Möglicherweise sollen die Teile nun mit einem Kran aus dem Werk gebracht werden.

Bereits am Sonnabend waren etwa 350 Beschäftigte vor dem Werk versammelt, um den Abtransport aus dem Leipziger Lager zu verhindern – deutlich mehr als die 200 Streikenden, die seit mehreren Tagen rund um die Uhr in drei Schichten ausharren. Die Sperrung der Zufahrt solle bis Freitag dauern, sagte Heinz Volkmer, Mitglied der IG-Metall-Streikleitung. Die Gewerkschaft will erreichen, dass sich der Streik bei Kunden von Neue Halberg-Guss (NHG) auswirkt und damit den Druck erhöhen.

Probleme bei Opel

Bei dem Konflikt geht es um die geplante Schließung des NHG-Standorts in Leipzig mit rund 700 Beschäftigten Ende 2019 sowie um einen erwogenen Abbau von etwa 300 der 1500 Arbeitsplätze in Saarbrücken. Das Unternehmen stellt vor allem Motorblöcke und Antriebswellen für Autos und Nutzfahrzeuge her. Volkswagen hat bereits bestätigt, dass der Streik bei NHG erste Auswirkungen auf die Produktion hat.

Auch Opel ist von dem Streik teilweise betroffen. „Um auf Engpässe bei Motoren zu reagieren, werden im Werk Eisenach für Juli geplante Schließungstage in den Juni vorgezogen“, erklärte ein Sprecher des Autobauers am Montag in Rüsselsheim. Kurzfristig sei die Produktion in anderen Werken des Herstellers nicht betroffen. „Wir arbeiten weiterhin mit dem Lieferanten zusammen, um das Problem zu lösen. Wir ergreifen zudem selbstverständlich alle verfügbaren Maßnahmen, um die Auswirkungen auf unsere Produktionsplanungen möglichst klein zu halten“, sagte der Opel-Sprecher.

Von jhz/dpa