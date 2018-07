Leipzig

Etwa 350 Mitarbeiter von Halberg Guss sind am Dienstag in Leipzig gegen die geplante Schließung der Gießerei auf die Straße gegangen. In einem Demozug zogen die Menschen auf der Merseburger Straße stadteinwärts und verteilten an Passanten und Geschäfte Flugblätter, die rasch alle waren. „Es ist die Woche der Aktionen. Die Lage ist angespannt, wir sind in der vierten Streikwoche“, sagt Bernd Kruppa, der erste Bevollmächtigte der IG Metall in Leipzig.

Die Neue Halberg Guss GmbH (NHG) will das Leipziger Werk mit seinen 620 Stammkräften und 70 Leiharbeitern Ende 2019 schließen. Am Mittwoch ab 13 Uhr soll es einen Autocorso zwischen Jahnallee und Karl-Tauchnitz-Straße auf dem Innenstadtring geben.

Danach fahren die Leipziger gemeinsam mit Kollegen aus Saarbrücken, wo ebenfalls Jobs gestrichen werden sollen, nach Frankfurt. In der Mainstadt gehen die Sozialtarifverhandlungen in eine neue Runde. „Dort wird es ebenfalls eine Aktion geben“, kündigt der Gewerkschaftsfunktionär an.

M.O.