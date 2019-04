Leipzig

Die Energiebörse EEX hat im Vorjahr ein Rekordergebnis erzielt. Die Umsatzerlöse der EEX-Gruppe seien um 19 Prozent auf 267,7 Millionen Euro gestiegen, teilte Iris Weidinger, Finanzvorstand der EEX, am Dienstag in Leipzig mit. Der Jahresüberschuss stieg 2018 um 24 Prozent auf 66,7 Millionen Euro. „Das war ein extrem erfolgreiches Jahr“, sagte Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX-Gruppe.

Insbesondere am europäischen Strom-Terminmarkt seien die Erlöse um 21 Prozent auf 76,6 Millionen Euro gestiegen. In Europa handelte die EEX-Gruppe mit 3347 Terrawattstunden Strom (2017: 2822), in den USA mit 1039 Terrawattstunden (2017: 838). „Damit sind wir die Nummer eins im Stromhandel weltweit“, sagte Reitz. Am Markt für Emissionsrechte war die EEX-Gruppe die weltweit zweitgrößte Börse, für den Handel mit Erdgas die drittgrößte weltweit.

Neue Marktgebiete ab Juni

Das Ziel von EEX sei weiteres Wachstum in den bestehenden Märkten, betonte Reitz. Außerdem sollen im Juni Bulgarien, Serbien und Slowenien als Marktgebiete zum EEX-Terminmarkt hinzukommen. Zudem wolle das Unternehmen sein Produktangebot weiter ausbauen, etwa ein Börsenprodukt zur Absicherung von Frachtrisiken für Lkws anbieten.

Das Unternehmen beschäftigte im Vorjahr 586 Mitarbeiter an 16 Standorten, darunter 258 in Leipzig. Es zählte mehr als 600 Kunden in Europa, Nordamerika sowie Asien. Der EEX-Vorstand will dem Aufsichtsrat vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 an die Aktionäre eine Dividende von 16 Millionen Euro auszuzahlen.

Von LVZ