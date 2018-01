Umzug der Müller-Milch-Tochter Homann nach Sachsen wackelt

Leppersdorf. Es war alles so gut wie perfekt. „Ich freue mich über die Entscheidung“, sagte Ende Juni vorigen Jahres Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Zuvor hatte der Aufsichtsrat des Molkerei-Riesen Müller-Milch grünes Licht für den Bau eines Lebensmittelwerks in Leppersdorf gegeben, um die Herstellung von Feinkostsalaten der Tochterfirma Homann vor allem aus Niedersachsen nach Sachsen zu verlagern.

Doch jetzt wackelt die 500-Millionen-Euro-Investition, mit der 800 Jobs in Ostsachsen geschaffen werden sollten. Alexander Truhlar, Sprecher der Unternehmensgruppe Theo Müller, bestätigte am Freitag der LVZ, dass „bestimmte Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren eine weitergehende Überprüfung erfordern“. Konkreter äußerte sich der Sprecher allerdings nicht.

Neuer Standort?

Denkbar ist, dass der Umzug abgeblasen, der geplante Neubau in Sachsen größer oder kleiner ausfallen oder ein ganz neuer Standort gesucht wird. Wann die Überprüfung, die „bei einem solchen Großprojekt nicht unüblich“ sei, abgeschlossen sein wird, sagte der Sprecher ebenfalls nicht. „Nicht vor Ende Februar“ sei mit einem Ergebnis zu rechnen, teilte dagegen gestern das sächsische Wirtschaftsministerium mit.

Müller-Milch hatte den Umzug der Tochter damit begründet, dass die alten Standorte in Dissen, Bad Essen (bei Niedersachsen), Bottrop (Nordrhein-Westfalen) und Floh-Seligenthal (Thüringen) nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Hintergrund sei „eine Krise des Unternehmens, die durch den scharfen Wettbewerb auf dem Feinkost-Markt und mangelnde Entwicklungs- und Synergie-Potenziale an den vier genannten Produktionsstätten entstanden ist“.

Eine Lösung der bestehenden logistischen Schwierigkeiten sowie eine moderne, zukunftsfähige Fertigung könne nur durch einen Neubau erreicht werden. In Leppersdorf gehört bereits die Großmolkerei Sachsenmilch mit 2700 Beschäftigten zum Müller-Imperium.

Keine Spekulationen

Speziell in Niedersachsen hatten die Pläne des Milch-Giganten heftige Proteste ausgelöst, denn dort steht ein Großteil der 1200 Arbeitsplätze auf dem Spiel. In Thüringen sind es 60 Jobs. Müller hatte angekündigt, allen betroffenen Mitarbeitern anzubieten, in die neue Fabrik zu wechseln, die 2020 in Betrieb gehen soll.

Ein Sprecher des Haues von Minister Dulig lehnte es ab, sich an Spekulationen über das Ergebnis der Überprüfung zu beteiligen. Der Freistaat werde dafür sorge, dass „keine aus Sicht der Unternehmensgruppe entscheidungsrelevanten Faktoren“ einer Bestätigung der Investitionsentscheidung entgegenstünden. Das Ministerium hat da bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Bei Verwirklichung des Projekts fließt über die Aufbaubank ein Investitionszuschuss über 11,25 Millionen Euro.

Mitte Oktober hatte der damalige niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) gegenüber der LVZ eingeräumt, dass die Verlagerung nach Sachsen durch sei. Er hoffe nur, dass keine Fördermittel gezahlt würden, sagte Lies, der jetzt Umweltminister in Hannover ist. Es dürfe keinen Subventionswettlauf geben, um innerhalb der Bundesrepublik ein Unternehmen von einem in ein anderes Bundesland abzuwerben.

Von Ulrich Milde