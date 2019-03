Leipzig

Die Gewerkschaft Verdi will die Streiks bei Amazon auch nach fast sechs Jahren weiter fortsetzen. Auch wenn nach wie vor kein Tarifabschluss in Sicht sei, habe sich bei dem Internethändler wegen der Streiks einiges bewegt, sagte Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago am Samstag in Leipzig.

Unter anderem seien die Löhne gestiegen. Im Leipziger Logistikzentrum wurde der am Freitag begonnene Ausstand fortgesetzt. Er rechne damit, dass sich bis zum Ende der Samstagsspätschicht rund 200 Angestellte beteiligen.

Streiks in Leipzig seit 2013

Bei Amazon wird seit 2013 immer wieder gestreikt. Erst beteiligten sich die Standorte Leipzig und Bad Hersfeld ( Hessen), später kamen weitere deutsche Logistikzentren dazu. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten zu Streiks auf - etwa im Weihnachtsgeschäft oder am Schnäppchenjagd-Tag „Black Friday“.

Verdi verlangt die Aufnahme von Tarifverhandlungen wie im Einzelhandel. Amazon lehnt das strikt ab. „Ich glaube, wir sind gut beraten, diesen Streik kontinuierlich weiter zu machen“, sagte Lauenroth-Mago.

Von LVZ