Zwanzig Mal hat Peter Kiefer den Kilimandscharo bezwungen. Zwar nicht beim ersten Mal – dafür waren Ausrüstung und Vorbereitung zu schlecht. Doch alle weiteren Male. Denn Motivation und Durchhaltevermögen stimmen. Nicht nur am Berg, auch im Business. Etwa 1800 Gäste sind jährlich mit AT Reisen unterwegs. Auch Bergsteigerlegende Reinhold Messner buchte seine Familienreise nach Afrika über die Kiefer-Firma.

Zur Galerie Motivation und Durchhaltevermögen - Reiseeindrücke von Peter Kiefer

Ein beachtlicher Erfolg in einer Branche, die sich so rasant verändert wie kaum eine andere. Der 49-Jährige erinnert sich an die Anfänge: „Damals waren wir die absoluten Greenhorns. Aber wir haben uns durchgebissen, Bergtouren unternommen und uns in Südtirol in der Bergschule von Hans Kammerlander ausbilden lassen.“

Mit dem Internet kamen viele Player hinzu. „Heute sind es rund 30. Davon etwa sieben, die wissen was sie tun.“ So sei auch die Gipfelwahrscheinlichkeit gesunken. Vielen sei es schlichtweg egal, ob es die Leute schaffen. Kaum ein Unternehmen biete noch Vorbereitungstreffen an oder frage Bergnachweise ab – eine Liste der Reviere, in denen die Teilnehmer bereits unterwegs waren. „Wer auf einen 6000er will, der sollte schon einmal auf einem 5000er gewesen sein.“ Immerhin gehe es auch um die Sicherheit. So seien Höhenkrankheit oder Wetterumschwünge ernstzunehmende Risiken. „Zuletzt sind wir am Elbrus in einen Sturm geraten und mussten geborgen werden.“

Bergnachweis Peter Kiefer Muztagh Ata 7546 m

Pik Lenin 7134 m

Aconcagua 6961 m (4 Mal)

Illimani 6442 m

6442 m Mt. McKinley 6193 m

Island Peak 6189 m

Peak 6189 m Lobuche Peak 6119 m

Huayna Potosi 6088 m

6088 m Alpamayo 5947 m

Cotopaxi 5897 m

5897 m Kilimanjaro 5895 m (20 Mal)

Elbrus 5642 m (3 Mal)

5642 m (3 Mal) Ruwenzori 5109 m (2 Mal)

5109 m (2 Mal) Point Lenana 4979 m

Mt. Blanc 4808 m

Ras Dashen 4620 m

4620 m Aragat Süd 4090 m

Fuji 3776 m

3776 m Mt. Visoke 3711 m

Mt. Gahinga 3474 m

Negoiu 2535 m

Broad Peak (Abbruch auf 7200 m)

Manaslu (Abbruch auf 7710 m)

Man muss die Leute motivieren

Ihre Kunden schätzen diese Einstellung. Mit Peter Kiefer treffen sie außerdem auf ein Alpha-Tier, das kein Blatt vor den Mund nimmt. So rühre seine Kilimandscharo- Gipfelwahrscheinlichkeit von 97 Prozent auch daher, „dass ich die da oben so richtig in den Arsch trete, wenn es sein muss. Man muss die Leute motivieren. Das habe ich durch den Leistungssport inhaliert.“ Schon zu Ost-Zeiten war er ein erfolgreicher Judoka und trainiert noch heute mehrmals in der Woche.

Viele Kunden reisen regelmäßig mit Kiefers. Sie kommen aus ganz Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Meist sind es Selbstständige oder leitende Angestellte, die neben ihren stressigen Jobs nach einer extremen Herausforderung, einem Ausgleich, suchen. „Anwälte, Tierärzte, Manager – sie kommen alle zwei Jahre und suchen den Kick.“

Eine Motivation, die auch Kiefer kennt. Nachdem er 1993 mit seinem Bruder zum ersten Mal den Aufstieg zum „Kili“, wie er ihn selbst nennt, wagte und scheiterte, war trotzdem klar: „Hier müssen wir wieder hin. Wenn wir Leute finden, die mitkommen und uns unsere Plätze bezahlen, dann sehen wir die ganze Welt.“ Ein Geschäftsmodell wurde erst später daraus. Das Geld brachten damals vier Reisebüros. „Es lief gut, wir brauchten nie einen Kredit. Bis der 11. September 2001 kam und der Irak-Krieg. Die Leute stornierten und wir verloren auf einen Schlag mehr als 100 000 Euro.“ Hinzu kam, dass Reisen verstärkt über das Internet gebucht wurden. So entschieden die Kiefers, die Mietverträge der Reisebüros auslaufen zu lassen. Das letzte schloss vor zwei Jahren. Vorsichtiger ist Peter Kiefer deshalb aber nicht geworden. Tiefschläge gehören dazu. Er ist sicher: „Es geht trotzdem immer weiter. Das Geld liegt auf der Straße, ich würde nie umkommen und könnte überall arbeiten.“

Erlebnisreisen bilden heute den größten Anteil am Geschäft

Dass sie das Risiko nicht scheuen und Visionen haben, ist den beiden Gipfelstürmern gemein. Auch bei der Wahl des neuen Firmensitzes brauchte es einiges an Zuversicht und Vorstellungskraft. Denn der Zustand der „Dölitzer Romantik“ an der Helenenstraße, die sie 2014 kauften und für viel Geld sanierten, war sehr schlecht. Inzwischen ist der historische Ballsaal weitestgehend restauriert und die Firma von der Karl-Liebknecht-Straße ins beschauliche Dölitz gezogen.

Auch eine Pension und drei Ferienwohnungen gehören zum Firmenportfolio. Müde wirkt der zweifache Familienvater noch lange nicht. „Wir haben ja nie in eine Rentenkasse eingezahlt. Alles, was wir hier schaffen, ist auch für später.“ Und da packt der Leipziger auch selbst mal mit an. Denn Kiefer ist ein Macher, ein Beißer, „der das Geld verdient und ungern die Kontrolle abgibt“, wie er zugibt

„Unsere Kunden wollen nicht nur auf den Berg kraxeln, sie wollen das Besondere, sie wollen abgeholt werden.“ Peter Kiefer

Hatten in den ersten Jahren die Expeditions- und Trekking-Reisen den größeren Anteil am Geschäft, sind es heute die Erlebnisreisen: „Unsere Kunden wollen nicht nur auf den Berg kraxeln, sie wollen das Besondere, sie wollen abgeholt werden.“ Und das nimmt Peter Kiefer, der Experte für Afrika und Europa ist, sehr ernst. Bei einer Ecuador-Reise seien die Mitreisenden zu müde gewesen, um auszugehen. Also zog der Reiseprofi alleine los und stieß auf eine Bar, in der die „Mädels“ auf den Tischen tanzten. „Ich bin zurück zur Unterkunft und hab ihnen gesagt ‚schlafen könnt ihr zu Hause‘.“ Mit den Russen tauschte er schon mal T-Shirts, in Südamerika tanzte er Salsa und in China stritt er mit den Grenzern um die Funkgeräte.

Trends für 2019: Familienreisen, Europa und Nepal

Die Trends für 2019 sieht Peter Kiefer in Familienreisen, Zielen in Europa, aber immer auch noch in Nepal. Außerdem prophezeit er: „Der heilige Berg Ararat in Ostanatolien kommt wieder.“ Dort, wo im Gebirge nach der Sintflut die Arche Noah gestrandet sein soll. Der Markt sei willig, das Einkommen steigt und die Leute wollen mehr als nur am Strand zu liegen. „Sie wollen alleine reisen und leisten sich das auch.“

LVZ-Wirtschaftszeitung kaufen! Die aktuelle Ausgabe der LVZ-Wirtschaftszeitung ist zum Preis von 2,90 Euro im Zeitungshandel sowie in den LVZ-Geschäftsstellen und im LVZ Shop erhältlich. Sie können Ihr Exemplar aber auch HIER ONLINE BESTELLEN!

Auch Kiefer ist ein Familienmensch, verbringt viel Zeit mit seinen Kindern (neun und 13). Früher war er die Hälfte des Jahres unterwegs, heute sind es noch etwa vier Reisen. Kraft tankt er auch aus dem Sport. So ist der Olympia-Stützpunkt sein zweites Zuhause. Hier trainieren seine Kinder, hier hat auch Vater Matthias Kiefer als Präsident des Judoclubs Leipzig ein Büro und hier trainiert er selbst. Auf dem Sofa sitzen ist nicht sein Ding. Vorher fällt Kiefer noch etwas anderes ein. Dann organisiert er Judo-Trainingsreisen nach Japan oder werkelt weiter am Ballsaal.