Hülsenfrüchte wie Kichererbsen und Bohnen sind reich an pflanzlichen Proteinen und wertvollen Ballaststoffen. Meist landen sie aber nur in der Suppe.

Mit Bio-Snacks auf Basis von Bohnen bereichert nun ein junges Start-up namens „ Hülsenreich“ aus Sachsen-Anhalt die Welt der Knabbereien um ein innovatives und gesundes Produkt.

Schmackhafte Snacks mit einem hohen Anteil an Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen gibt es, zumindest in Deutschland, noch nicht. Das junge Start-up Hülsenreich aus Sachsen-Anhalt will diese Lücke schließen; genau genommen wollen die Wissenschaftler aus Halle die Nische des gesunden Snack-Markts im Biobereich besetzen, wie Emilie Wegner sagt.

Die 23-jährige Gründerin von Hülsenreich ist optimistisch, dass dies gelingt: „Eine gesunde Ernährung ist immer mehr Menschen sehr wichtig. Sie achten stärker auf die Inhalte der Nahrung. Und Snacks bilden da keine Ausnahme.“

Herkömmliche Chips und Flips haben wegen ihrer Inhaltsstoffe eher einen schlechten Ruf. Wegner hält mit ihren neuartigen Snacks auf der Basis von Hülsenfrüchten, der wohl gesündesten Pflanzengruppe der Energie-Welt, dagegen. Sie sind reich an pflanzlichen Proteinen und wertvollen Ballaststoffen.

Genau dies brachte die Ernährungswissenschaftlerin auf die Idee, daraus etwas Leckeres zum Naschen zu entwickeln: Snacks aus Kichererbsen, Bohnen, Linsen oder anderen Hülsenfrüchten – bio, vegan und glutenfrei.

Das ist gut zwei Jahre her. Wegner studierte damals an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Für ihren Foodblog, in dem sie ihre eigenen Rezeptideen veröffentlicht, ist sie irgendwann auch auf die Kichererbse gestoßen. Im Bio-Handel bestellte sie einen Zehn-Kilo-Sack Kichererbsenmehl. „Eine kleinere Portion war nicht zu bekommen, und so musste ich das alles irgendwie verarbeiten“, erzählt sie. Heraus kamen herzhafte Puddings, Quiches und Cracker.

Die Snacks wurden ein großer Erfolg bei Freunden und Bekannten. Und schnell tauchte die Frage auf: Wieso kann ich so etwas nirgendwo kaufen? Die Antwort war einfach: Weil es Snacks mit einem derart hohen Anteil an Hülsenfrüchten bisher nicht gab.

Und so wurde der Plan vom eigenen Hülsenreich geboren. In Simon Vogt und Gunnar Schulze fand Wegner Mitstreiter, die ihre Kompetenz in Wirtschaftswissenschaft und Marketing in das gemeinsame Start-up einbrachten. „Das war meine persönliche Deadline: Wenn ich es schaffe, andere zu überzeugen mitzumachen, dann werden wir Hülsenreich in Angriff nehmen“, erinnert sich Wegner.

Mit einer Dose ihrer Kichererbsen-Cracker in der Hand stellte die Studentin 2016 ihre Idee schließlich beim Gründerservice der Martin-Luther-Uni vor – und überzeugte. Die Studenten erhielten die Unterstützung, die sie bei der Gründung von Hülsenreich benötigten.

Es gelang schließlich auch, nach dem Studium eine Vorgründungsförderung aus EU-Mitteln einzuwerben: Wegner und ihr Team sind derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität angestellt. „Dadurch können wir uns ohne Druck um unser Projekt kümmern“, sagt sie.

Im Technologiepark Weinberg Campus in Halle entwickelt das Trio unter dem Motto „Willkommen im Hülsenreich!“ seine Ideen. Der Weinberg Campus ist der Innovationsstandort für die Life-Sciences- und Material-Sciences-Branche in Sachsen-Anhalt. Mit 134 Hektar ist er der Zweitgrößte in Ostdeutschland. Rund 200 Start-ups haben hier seit der Gründung 1993 beste Bedingungen gefunden.

Die Hülsenreich-Snack-Entwickler nutzen zum Beispiel einen Doppelschnecken-Extruder, der im universitären Inkubatorteil des Weinberg Campus steht. In dieser Maschine verarbeiten sie die vorher entwickelten Rezepturen unter hohem Druck und Hitze beispielsweise zu Chips. „Der Druck ist dabei 300 Mal höher als in einem Schnellkochtopf“, erklärt Ernährungswissenschaftlerin Wegner.

Eines ist ihr klar: Die neuartigen nährstoffreichen Snacks auf Hülsenfrucht-Basis haben nur dann eine Chance, sich gegen die konventionelle Chip-Konkurrenz zu behaupten, wenn sie auch schmecken.

Nicht zuletzt deshalb tüfteln die Hülsenreich-Gründer ständig an neuen, leckeren Rezepten. Die erste Entwicklung ist inzwischen abgeschlossen: Für alle Fans von Knabbereien sollen geröstete Kichererbsen im nächsten Jahr als erstes Hülsenreich-Produkt als eine leichtere und ballaststoffreichere Alternative zu gesalzenen Nüssen auf den Markt gebracht werden.

Weiteren Schub erhofft sich das Trio vom Gewinn des diesjährigen Hugo-Junkers-Preises für Forschung und Innovation des Landes Sachsen-Anhalt. In der Sonderkategorie „Ernährungswirtschaft“ hat das Hülsenreich-Projekt die Jury mit Kichererbse & Co. überzeugt.

„Man könnte nun denken: Muss naschen, knabbern und snacken wirklich auch gesund, nachhaltig und umweltschonend sein? Nimmt das nicht allen Spaß?”, fragte Franziska Krüger vom Wirtschaftsministerium in ihrer Laudatio. Und gab dann auch gleich die Antwort: „ Hülsenreich hat die eher verkannte Hülsenfrucht aus dem Dornröschenschlaf geweckt, durch den Einsatz innovativer Technologien und Verfahren einen Snack entwickelt, der nicht nur gesund ist, sondern auch besonders lecker. Ein Snack, der Spaß macht.“

Seitdem wird noch intensiver an Schwarzen Tortilla-Chips auf der Basis von Schwarzen Ackerbohnen und Rezepturen für Dips wie Kichererbsen-Süßkartoffel-Jalapeno oder Rote-Linse-Tomate-Chili und Weiße-Bohne-Spinat-Sesam entwickelt. „Aktuell experimentieren wir mit einer avocadofreien Guacamole“, erzählt Wegner.

Von Michael Falgowski