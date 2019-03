Die bsw-Fachschule für Technik ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule und schulische Einrichtung für berufliche Fort- und Weiterbildung. Sie ist Teil der bsw-Unternehmensgruppe, die als Dienstleister der Sächsischen Arbeitgeberverbände mit gut 250 Mitarbeitern an 18 Standorten einer der größten und am besten vernetzten Bildungsträger in Sachsen ist.

In erster Linie werden in Leipzig in einem zweijährigen Fachschulstudium in Vollzeit Techniker für Fahrzeugtechnik ausgebildet. Voraussetzungen für das Studium sind ein Berufsabschluss und Berufserfahrung.

Die Absolventen tragen nach erfolgreichem Abschluss die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Techniker für Fahrzeugtechnik (m/w/d).

Besonders fit sind sie in der Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung komplexer technischer Verfahren im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik, aber auch im Maschinenbau.

Außerdem sind sie an Machbarkeitsstudien beteiligt und werden auch bei komplizierten handwerklichen Sonderarbeiten im Entwicklungs- und Musterbau eingesetzt.

Besonders interessant an den Fortbildungskursen sind die Unterrichtsmodelle. Bei zehn Unterrichtsstunden pro Tag sind die Absolventen in nur fünf Monaten Vollzeitausbildung reif für die Meisterprüfung bei der IHK, in der Teilzeitvariante in etwa 16 Monaten.

Unternehmen wissen, nur mit gut qualifizierten Mitarbeitern bleiben sie markt- und wettbewerbsfähig, weshalb sie heute mehr denn je in ihre Mitarbeiter investieren. So unterstützen sie diese während der Fortbildungszeit mit Freistellungen oder gar Kostenbeteiligung.

Die Vorbereitungskurse auf die IHK-Fortbildungsprüfungen werden an der bsw-Fachschule für Technik Leipzig auch für weitere Fachrichtungen angeboten. So kann man sich auch auf die Prüfung zum Betriebswirt, Technischen Betriebswirt, Logistikmeister, Wirtschaftsfachwirt und Industriemeister in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik und Metall sowie zum Industriemeister Chemie vorbereiten lassen.

Das Konzept der bsw-Fachschule – kurze knackige Unterrichtsmodelle, zielgerichteter Präsenzunterricht sowie erfahrene und motivierte Dozenten – zeigt sich in Erfolgen: Jedes Jahr wurde ein Absolvent der Fachschule für den Technikerpreis Sachsen nominiert, in jeder Prüfungsperiode mindestens ein jahrgangsbester Industriemeister im Kammerbezirk Leipzig ausgezeichnet.