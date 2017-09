Zahl der Stromtankstellen steigt um rund 20 Prozent

Berlin. Eine Ladesäulen mit zwei Anschlüssen gilt in der Statistik als zwei Ladepunkte. Deutschlandweit gibt es 4730 Ladesäulen, von denen 530 schnellladefähig sind. Erfasst wurden bei der Erhebung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Ladepunkte von Energieunternehmen sowie von Parkhaus- und Parkplatzbetreibern.

„Die Energiewirtschaft drückt beim Ladesäulen-Ausbau aufs Tempo. Sie geht damit massiv in Vorleistung”, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer dem RND. Sie leiste damit ihren Beitrag zur Lösung des „Henne-Ei-Problems”. „Wenn der Trend so weitergeht, dürften fehlende Lademöglichkeiten künftig kein Hindernis mehr sein, um sich ein E-Auto anzuschaffen”, sagte Kapferer. Jetzt sei die Automobilindustrie am Zug. „Was noch fehlt, ist eine attraktive Auswahl an Elektroautos zu erschwinglichen Preisen.”

Von RND