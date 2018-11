Auf der Erde sind Rohstoffe knapp, nun nimmt die Wirtschaft Ressourcen auf fernen Himmelskörpern in den Blick. US-Unternehmen investieren galaktische Summen in die Idee von den Steinbrüchen im All. Der BDI warnt bereits, Deutschland könnte den Anschluss verlieren. Aber lassen sich die Pläne überhaupt umsetzen?