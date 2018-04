Achtsamkeit als Studienfach

München. Es ist kein Wunder, dass das Münchner Modell bei Studenten so gefragt ist. Allein eine Fahrt zu Stoßzeiten in der U-Bahn reicht, um nach gesteigerter Achtsamkeit zu lechzen. Da wird gedrängelt, geschubst und gemotzt. Viele sind gestresst. Aber etwas am eigenen Verhalten zu ändern scheint keinem in den Sinn zu kommen. Der Gegenpol dazu wird an der Hochschule München und an der Ludwig-Maximilians-Universität München gelehrt. Dort finden seit einigen Jahren Studienveranstaltungen zum Thema Meditation und Achtsamkeit statt. Und die Nachfrage der Studenten liegt weit über dem Angebot.

Gesellschaftlicher Bedarf in Sachen Geistesschulung

Anna Schmelzer hat an der Münchner Hochschule zwei Meditationskurse besucht. „Sie haben mir sehr geholfen, meinen Weg zu finden“, schildert die heutige Leiterin einer heilpädagogischen Kindergartengruppe ihre Erfahrungen. Das Erlernte setzt Anna Schmelzer in Form von Achtsamkeitsübungen und Meditation im Gruppenalltag ein. „Die Kinder mögen diese Rituale und Übungen sehr“, erzählt sie. „Sie lernen, sich besser zu konzentrieren und zu entspannen. Zusätzlich wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.“ Anna Schmelzer ist dankbar, dass sie die Kurse im Rahmen ihres Studiums belegen konnte.

Verantwortlich für das ungewöhnliche Hochschulangebot ist Professor Andreas de Bruin. Der Initiator und Leiter des Münchner Modells „Meditation im Hochschulkontext“ wollte herausfinden, ob es machbar ist, an einer Universität auch Raum zu schaffen für die Intuition: „Weil Unis die Bildungsstätten des Denkens sind, gibt es viel Platz für den Intellekt. Aber gleichzeitig muss man auch der anderen Art von Denken, der Intuition, Raum geben.“

„Achtsamkeit bedeutet, dass man im Jetzt ist. Mit voller Aufmerksamkeit auf das, was man gerade macht“, sagt Sozialwissenschaftler Andreas de Bruin. Quelle: privat

Neben der klassischen Berufsausbildung und der Schulung des Verstandes sieht de Bruin großen gesellschaftlichen Bedarf bei dem, was er als Geistesschulung bezeichnet. Dazu zählen Werte wie Empathie, Mitgefühl und Altruismus. Mit seinem neuen Ansatz will er eine Brücke nach innen schlagen: „Die meisten Studierenden, die in die Kurse kommen, wollen mit der Gedankenflut zurechtkommen, die auf sie einströmt. Das hat sehr viel mit unserer heutigen Zeit zu tun, in der man nicht mehr die Ruhe für sich findet. Auch mit der großen Frage, wo der eigene Platz in der Gesellschaft ist.“

In seinen Kursen unterrichtet Professor de Bruin verschiedene Achtsamkeits- und Meditationsübungen: „Achtsamkeit bedeutet, dass man im Jetzt ist. Mit voller Aufmerksamkeit auf das, was man gerade macht. Es ist etwas nach außen Gerichtetes.“ Schon etwas mehr nach innen gerichtet ist dann die Achtsamkeitsmeditation. Grundsätzlich habe diese den Fokus immer noch nach außen gerichtet, so de Bruin, aber man betrachte zusätzlich die eigenen Gedanken, Emotionen oder körperlichen Empfindungen. Und die reine Meditation versuche mehr nach innen zu gehen und „eine gewisse Stille zu erreichen im emotionalen, mentalen und körperlichen Bereich. Dadurch wird Raum frei für Impulse von innen.“

Innere Ruhe finden in einer pulsierenden Gesellschaft

Innere Ruhe in unserer pulsierenden Gesellschaft zu finden ist sehr schwierig und anstrengend. In der Regel starten die Anfängerseminare mit einer Fünf-Minuten-Meditation zu Beginn der Stunde und steigern sich langsam auf 20 Minuten. Es gibt Sitzmeditation, Mitgefühlsmeditation, Gehmeditation. Im Anschluss daran folgt abhängig vom Studiengang ein bestimmtes Thema. Außerdem vermittelt Professor de Bruin wissenschaftliches Hintergrundwissen und die Anwendungsmöglichkeiten in den jeweiligen Berufsfeldern.

Highlight des Münchner Modells ist neben dem inhaltlichen Wert, dass die Fächer wirklich teil des Lehrplans sind und die Studenten dafür Noten bekommen. Es sind Studierende aus Bereichen wie Schulpädagogik, soziale Arbeit, Pflege. Und es gibt an der Hochschule München noch Wahlpflichtfächer, auf die alle Fakultäten zugreifen können – also auch zum Beispiel Fahrzeugtechniker, Maschinenbauer und Informatiker. Letztes Semester haben sich allein für den Wahlpflichtkurs „Stressmanagement und Meditation“ 735 Studierende auf 15 mögliche Plätze beworben.

Das Münchner Modell Die Initiative „Meditation im Hochschulkontext – Das Münchner Modell“ an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München wurde 2010 von Prof. Dr. Andreas de Bruin ins Leben gerufen. Im Fokus stehen Meditations- und Achtsamkeitsübungen, die in Form von Lehrveranstaltungen in derzeit neun Studiengänge integriert werden. Über 1300 Studierende haben das Programm schon absolviert. Pro Semester nehmen 150 Studierende an den Kursen teil. Benotet wird anhand von Präsenz, aktiver Mitarbeit, dem Führen eines persönlichen Meditationstagebuchs und einer schriftlichen Reflexion darüber, wie Meditation und Achtsamkeit im späteren Berufsfeld sinnvoll eingesetzt werden können.

Ein Gegenpol zum stressigen Alltag

Achtsames Leben und Meditation sind grundsätzlich zeitlose Ansätze, die aktuell aber verstärkt im Trend liegen – zur großen Freude von Professor Andreas de Bruin: „Das ist eine sehr gute Entwicklung, weil es einen Gegenpol bietet zu problematischen Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft sehen: der Umgang mit der Umwelt, unsere Ernährung, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Da bieten Meditation und Achtsamkeit sicherlich eine große Hilfestellung. Und das wird auch durch große Forscher belegt! Fakt ist: Wir müssen uns nach innen richten, um da wieder mehr zu finden – als dass wir dies weiter in neoliberalen oder kapitalistischen Strukturen suchen. Das bringt uns nicht mehr voran.“

Selbst große Unternehmen scheinen umzudenken: zum einen, weil es gesellschaftlich angesehen ist, zum anderen, weil es die Psychohygiene und die Kreativität ihrer Mitarbeiter fördert. Natürlich darf Achtsamkeit nicht mechanisch verwendet werden, um die Produktivität zu steigern. Dann wären wir wieder an dem Punkt, von dem wir wegkommen müssen. Stattdessen sollten laut de Bruin Unternehmensstrukturen so geöffnet werden, „dass Menschen nicht nur Achtsamkeit anwenden, um einen Ausgleich für den Stress zu bekommen, der durch die Strukturen entstanden ist – sondern dass man Strukturen von Grund auf so schafft, dass die Menschen gern arbeiten. Dann haben wir sehr viel gewonnen!“

Von Andrea Mayer-Halm/RND