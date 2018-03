„Alphas müssen ihre Überlegenheit ausstrahlen“

Frankfurt. Ingrid Freimuth gewährt in ihrem Buch „Lehrer über dem Limit“ einen Einblick in ihren ehemaligen Berufsalltag als Lehrerin in Haupt- und Realschulen. Im Interview spricht sie über Konsequenzen für integrationsfördernde Unterrichtsbedingungen.

Der Untertitel Ihres Buches lautet „Warum die Integration scheitert“. Machen Sie’s mal kurz: Wo liegt das Problem Ihrer Meinung nach?

Bei einer bestimmten Gruppe von bildungsfernen Zuwanderern. Jenen,die in einem Rangordnungsdenken feststecken. Aber statt mit Maßnahmen zu arbeiten, die diese Schüler dort abholen, wo sie sind, setzt die deutsche Pädagogik ausschließlich auf Verständnis und Förderung. So kommt man nicht weiter.

Was meinen Sie mit Rangordnungsdenken?

Das ist eine Denkweise von Schülern, in der es nur darum geht, den nächsthöheren Platz in der Hackordnung einzunehmen. Das tun die Schüler mit aggressiver Körpersprache und verbalem Drohverhalten. Intellektuelle Anstrengungen und ein pfiffiger Wortschatz sind ihnen unwichtig. Die, die in der Hackordnung oben sind, sagen zu den Unteren: Ey, gib mir deinen Stift. Gern noch mit Beleidigungen. Und selbstverständlich tun die Angesprochenen das dann auch. Jemand, dem viele zuarbeiten, ist in der Rangordnung ein Alpha.

Das ist ja jetzt erst mal nur typisches Gruppenverhalten.

Schon, aber die Alphas greifen im Unterricht auch die Autorität der Lehrer an. Alphas stellen keine Fragen, das wäre in ihren Augen ein Zeichen von Schwäche. Dabei braucht es Neugier, um lernen zu können. Das Problem: Alphas müssen ausstrahlen, dass sie überlegen sind. Also untergraben sie die Autorität der Lehrer und bekämpfen sie lieber in bildungsfernen Bereichen. Den Lehrern fehlen allerdings die Mittel, so ein Verhalten wirkungsvoll zu sanktionieren. Ergreifen sie eine der zur Verfügung stehenden Maßnahmen, rennen die Schüler zum Schulleiter, verweisen auf ihre Rechte oder fühlen sich diskriminiert.

Würden Sie sagen, Rangordnungsdenken ist ein kulturelles Phänomen?

Ich denke schon. Zumindest bei Bildungsfernen ist mir das aufgefallen. Wobei andere dieses Denken natürlich übernehmen. Und vielleicht kommt es auch in den Chefetagen vor, aber dann in subtilen Formen.

Was es bräuchte, wären also härtere Sanktionsmöglichkeiten?

Genau. Das ist doch in der Justiz und im Straßenverkehr normal. Dagegen glauben wir Pädagogen oft, der Verzicht auf Strafen sei der einzig mögliche Weg, um permanent regelbrechende Schüler zu sozialverträglichen Menschen zu machen.

Wie sollten diese Sanktionen dann aussehen?

Auf keinen Fall sollten sie demütigen. Aber Grenzen aufzeigen sollten sie. Wie genau die Strafen zu gestalten sind, das sollen Arbeitskreise beraten. Nur: Das, was wir jetzt haben, reicht nicht aus. Ein Schriftstück mit einer Verwarnung ist für diese Problemschüler doch völlig wertlos. Ein Ausschluss von Klassenfahrten wäre schon mal etwas ganz anderes. Oder finanzielle Sanktionen – Kürzungen bei staatlichen Zuschüssen bei regelmäßigem Schulschwänzen. Momentan glauben wir ja ohnehin, Teilhabe bedeute für Zugewanderte nur, sie an finanziellen Mitteln teilhaben zu lassen – aber das genügt nicht.

Sie meinen, es bräuchte Teilhabe im Sinne …?

Im Sinne einer kulturellen Teilhabe, der sich viele jedoch verweigern. Deutschkurse werden abgebrochen oder durch Krankschreibungen vermieden. Ich hatte Anfang 2017 einen Integrationskurs, der mit 25 Leuten begonnen hat. Übrig geblieben sind am Ende sechs, vier davon konnten anschließend das Alphabet immer noch nicht fehlerfrei. Das geht nicht, da muss Druck ausgeübt werden, damit wenigstens sprachliche Integration gelingen kann.

Wie das?

Zunächst muss ein Bewusstsein für das Problem geschaffen werden. Ich komme aus eher links-grünen Kreisen. Und da fühle ich mich auch heute noch oft zugehörig. Aber wenn ich dieses Thema anspreche, machen selbst Freunde die Schotten dicht. Was ich erlebe, sei politisch nicht korrekt. Ich dürfe doch nicht einfach so pauschalisieren. Aber das tue ich ja auch nicht. Ich habe diese Beobachtungen über Jahre gemacht. Und viele andere Kollegen auch. Im Kern hätte ich ja recht, sagen andere, aber sagen könne man das so nicht. Wir müssen uns bewusst machen, dass Verständnis nicht immer die einzige Lösung ist. Für uns steht ja oft die Frage im Vordergrund: Was können wir für die Einwanderer tun? Dabei müssen wir viel stärker auch fragen: Was können die Einwanderer für unser Land beitragen? Welche Pflichten haben sie?

Einer der Vorwürfe gegen deutsche Schulen ist ja gerade umgekehrt. Würden Ausländer besser akzeptiert, würden sie in der Schule bessere Leistungen erbringen.

Als hätten wir Lehrer unsere Schüler nicht immer wieder flehentlich gebeten, doch wenigstens ein paarmal im Unterricht mitzuarbeiten und ein paar Hausaufgaben zu machen, damit wir ihnen irgendwann ein Abschlusszeugnis ausstellen können. Als hätten wir nicht jahrelang versucht, ihnen sozialverträgliches Verhalten beizubringen.

In Ihrem Buch beschreiben Sie vor allem Situationen, die stattfanden, bevor 2015 der enorme Flüchtlingsstrom nach Deutschland kam. Alles, was Sie schreiben, gilt also schon seit Jahren. Warum erscheint Ihr Buch dann erst jetzt?

Weil es vorher keiner haben wollte. Aufschreiben wollte ich all das schon immer, aber hinhören wollte früher keiner.

Zur Person Ingrid Freimuth, Jahrgang 1946, arbeitete über dreißig Jahre als Lehrerin in Frankfurt am Main, vorwiegend in Haupt- und Realschulen. Sie war in der hessischen Lehreraus- und -fortbildung tätig und organisierte Pädagogische Tage. Nach einem Zusammenbruch schied sie aus dem Schuldienst aus. Anschließend unterrichtete sie in der sozialpädagogischen Lernhilfe und war Kursleiterin an der Volkshochschule im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

Ingrid Freimuth: „Lehrer über dem Limit. Warum die Integration scheitert“. Europaverlag. 239 Seiten, 16,90 Euro. Quelle: Verlag

Von Interview: Julius Heinrichs/RND