Nach Alexander Gerst wird zum dritten Mal ein Europäer Kommandant auf der ISS – der Italiener Luca Parmitano bereitet sich derzeit auf einen sechsmonatigen Aufenthalt vor. „Ich sehe mich selbst als Vermittler. Mein Ziel wird es sein, jeden so weit wie möglich dazu zu bringen, sein Bestes zu geben“, sagte der Süditaliener laut einer Esa-Mitteilung. Im Juli soll die Reise zur Internationalen Raumstation beginnen.

Parmitano wird in Italien Astro-Luca genannt. Der deutsche Astronaut Gerst (Astro-Alex) war im Dezember von der ISS zurückgekehrt. Kommandanten auf dem Außenposten der Erde waren jahrelang nur Amerikaner oder Russen.

Parmitano fliegt mit dem Nasa-Astronauten Andrew Morgan und dem russischen Roskosmos-Kosmonauten Alexander Skvortsov zur ISS. In der zweiten Hälfte der Mission soll der 42-Jährige als erster Italiener die Führungsrolle übernehmen. Parmitano war bereits 2013 auf der ISS. Damals wäre er bei einem Außeneinsatz fast in seinem Raumanzug ertrunken. Wasser hatte sich in seinem Helm gesammelt.

Von RND/dpa