Aubergine trifft Granatapfel

Hannover. Wer auf eine kalorienarme Ernährung achtet, ist mit der Aubergine gut beraten. Sie besteht zu 93 Prozent aus Wasser und hat pro 100 Gramm nur 17 Kilokalorien.

So geht’s

Zutaten (für zwei Personen):

2 Auberginen, 2–3 Knoblauchzehen, 75 g Couscous, evtl. Bulgur oder Quinoa, 200 ml kochendes Wasser, 1 Dose Kichererbsen, abgespült und abgetropft, 1 Schalotte, 1 Handvoll glatte Petersilie, 1 EL Kreuzkümmel, 1 TL Paprikapulver, 1 ½–2 TL Harissa (ggf. etwas weniger) oder eine andere Chilipaste, 2–3 EL Pistazien, ohne Fett geröstet, Kerne von ½ Granatapfel, Sesamsoße, 100 ml Tahini, 100 ml Wasser, 1 EL Sojasoße, 1 EL Reisessig, 1 TL Agavensirup oder Honig, 1 geriebene Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zunächst die Auberginen der Länge nach halbieren und mit der Haut nach unten auf ein Backblech legen. Auf die Schnittfläche etwas Salz streuen, mit einer Gabel anstechen und die Auberginen in den Ofen stellen. Die Knoblauchzehen zusammen mit den Auberginen in den Ofen geben. Etwa 15 Minuten im Ofen lassen, bis man mit einer Gabel in die Aubergine stechen kann. 75 Gramm Couscous mit 200 Milliliter kochendem Wasser begießen. Abdecken und drei Minuten stehen lassen. Dann den Deckel wegnehmen, abgetropfte Kichererbsen, fein gehackte Schalotten, ein paar Esslöffel fein gehackte Petersilie, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Harissa und eine Prise Salz unterheben. Zur Seite stellen.

Die Sesamsoße anrühren und ebenfalls zur Seite stellen. In einer trockenen Pfanne die Pistazien rösten, grob hacken und mit der gehackten Petersilie und den Granatapfelkernen unterheben. Das Topping zur Seite stellen.

Sobald die Auberginen gar sind, zusammen mit den Knoblauchzehen aus dem Ofen nehmen. Knoblauch fein hacken und unter den Couscous heben. Mit einem Löffel die Auberginen aushöhlen und die Masse zum Couscous geben. Dabei aufpassen, dass die Haut nicht beschädigt wird, die Füllung kommt wieder zurück in die Auberginen.

Die Couscous-Masse durchmischen, mit Salz abschmecken und in die vier Auberginenhälften füllen. Fünf bis sechs Minuten backen, am besten bei Umluft, damit alles leicht knusprig wird. Die Auberginen aus dem Ofen nehmen, auf Teller verteilen, mit der Sesamsoße beträufeln und mit Garnitur bestreuen.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Green Bonanza“ von der norwegischen Food-Autorin Mia Frogner, deren Motto lautet: „Alle grünen Dinge sind gut.“ Es ist erschienen im Jan-Thorbecke-Verlag, hat 200 Seiten und kostet 24 Euro. Quelle: Josefin Linder, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern

Zur Person: Mia Frogner

„Alle grünen Dinge sind gut!“, so lautet das Motto von Mia Frogner. Wenn die Norwegerin Essen für ihre Familie und Freunde auftischt, sind die Gerichte stets nährstoffreich und voller natürlicher Zutaten. Seit vielen Jahren ernährt sich Frogner vegetarisch. Die Ernährungsbloggerin teilt ihr Wissen übers Kochen und die „grüne Lebensweise“ in Workshops.

Von Sarah Franke/RND