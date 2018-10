Wiesbaden

Operationen am Darm sind die häufigsten chirurgischen Eingriffe bei Krankenhauspatienten. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, wurde bei gut jedem Dritten (38 Prozent) stationär im Krankenhaus behandelten Patienten 2017 eine Operation durchgeführt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil nicht verändert. Gut die Hälfte der chirurgisch Behandelten des Jahres 2017 waren 60 Jahre und älter.

Die häufigsten Operationen in der Altersgruppe über 60:

1. „andere Operationen am Darm“ (dazu zählt zum Beispiel das Lösen von Verwachsungen oder das Aufdehnen von Darmabschnitten)

2. endoskopische Operationen an den Gallengängen

3. Implantationen einer Endoprothese am Hüftgelenk

Die häufigsten Operationen in der Altersgruppe 45 bis 59:

1. „andere Operationen am Darm“

2. bei Frauen: Operationen an Mittelfußknochen oder Zehen

2. bei Männern: Zugang zu Lendenwirbelsäule, Kreuz- und Steißbein

Die häufigsten Operationen zwischen 15 und 44:

bei Frauen: Operationen, die im Zusammenhang mit Entbindungen stehen

bei Männern: Eingriffe an der unteren Nasenmuschel

Die häufigsten Operationen bei Kindern bis 14:

1. Einschneiden des Trommelfells zur Eröffnung der Paukenhöhle

2. Entfernung der Rachenmandeln

Von RND/dpa