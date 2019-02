Hannover

Der Tag der Liebenden: Die perfekte Gelegenheit, um dem Lieblingsmenschen etwas Leckeres für ein romantisches Dinner zu zaubern. Denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen: Mit diesem aphrodisierenden Valentinstagsmenü beglücken Sie nicht nur Ihren Gaumen, sondern bringen zusätzlich Schwung in Ihr Liebesleben.

Als Vorspeise: Ingwersuppe mit Garnelen , Möhren und Kürbis

Sowohl Garnelen als auch Ingwer sollen in dieser Vorspeise aphrodisierend wirken. Meeresfrüchte sind reich an Zink. Das Spurenelement trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei. Ein weiterer Pluspunkt: mit viel Eiweiß und kaum Fett ist die Suppe auch noch gesund.

Zutaten für zwei Portionen:

• 1 Stück Ingwer (ca. 30g) • 1 Knoblauchzehe • 1 Zwiebel • ¼ Butternuss-Kürbis (ca. 125g) • 1 Möhre (ca. 100g) • 1 EL Öl • 1 TL Currypulver • 400ml Geflügelbrühe oder Gemüsebrühe • 4 Garnelen (ohne Kopf und Schale, à ca. 40g) • Salz • 100ml Kokosmilch (9% Fett) • etwas Basilikum

Zubereitung

Schälen Sie den Ingwer, den Knoblauch und die Zwiebel und schneiden alles in kleine Stücke. Daraufhin schälen Sie den Kürbis und die Möhre und schneiden beides in dünne Streifen. Erhitzen Sie einen Esslöffel Öl in einem Topf und dünsten Sie Zwiebel, Knoblauch und Ingwer glasig an. Dann kommt die Brühe hinzu. Currypulver verleiht der Suppe den ersten Pfiff. Die Brühe kurz aufkochen lassen und dann zehn Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Je nach Belieben können Sie die Bestandteile pürieren. Nun kommen Möhre und Kürbis dazu. Alles weitere 8-10 Minuten garen lassen. Die Garnelen waschen und mit Salz würzen. Garnelen und Kokosmilch dazugeben und das Süppchen drei Minuten lang kochen lassen. Zum Schluss Basilikumblätter zur Suppe geben. Fertig!

Das Hauptgericht: Jamaikanisches Rinderfilet auf Maissalat

Klingt kompliziert? Ist es ganz und gar nicht. Genau wie die Vorspeise sind auch die Rinderfiletsteaks zusätzlich zu ihrer aphrodisierenden Wirkung. Denn proteinreiche Nahrungsmittel wie Fleisch kurbeln die Produktion von Dopamin und Norepinephrin an. Das Chilipulver macht hier nicht nur das Essen scharf. Chili soll die Blutfüllung der Sexualorgane verstärken. Und es soll Glückshormone freisetzen.

Zutaten für zwei Portionen:

• ½ gestrichener TL Chilipulver • ½ TL gemahlener Koriander • 1 TL gemahlener Ingwer • ½ TL gemahlener Piment • ½ TL Zimt • Muskatblüte • ½ TL Pfeffer • ½ Zwiebel • ½ Knoblauchzehe • 1½ EL Rapsöl • 2 Rinderfiletsteaks • 106g Mais (Abtropfgewicht, Dose) • 1 Tomate (ca. 125g) • 1 Frühlingszwiebel • 4 Stiele Koriander • ½ Limette • Salz und Pfeffer • ½ EL Olivenöl • ¼ Papaya (ca. 200g) • 1 Schalotte • 1 EL dunkler Rum, Espresso oder Kaffee • 150ml Kalbsfond • 1 EL Tamarindenmark

Zubereitung

Für die Gewürzmischung das Chilipulver, Koriander, Ingwer, Piment, Muskatblüte und Pfeffer vermischen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen, fein hacken und mit den Gewürzen vermengen. Dazu komm ein Esslöffel Rapsöl. Die Filetsteaks trocken tupfen und gründlich mit der Gewürzmischung einreiben. Das Fleisch mit Frischhaltefolie abdecken und fünf Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Den Mais abtropfen lassen und die Tomaten waschen und grob hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Als nächstes ist der Koriander dran. Ihn von den Stielen zupfen und klein hacken. Alles vermengen und zwei Esslöffel Limettensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl dazugeben.

Die Papaya schälen und vorsichtig unter den Maissalat heben. Die Schalotten schälen und in kleine Stücke hacken. Das restliche Rapsöl wird nun in einer beschichteten Pfanne erhitzt. Die Rinderfilets leicht salzen und im heißen Öl von jeder Seite drei bis fünf Minuten braten. Daraufhin das Fleisch in Alufolie wickeln und etwas ruhen lassen.

Nun die Schalottenwürfel in der Pfanne, in der die Filets gebraten worden sind, dünsten. Rum einrühren und Kalbsfond dazugeben. Mit Tamarindenmark bei mittlerer Hitze 10-20 Minuten um die Hälfte einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Den angesammelten Fleischsaft der Steaks kommt nun zu der Soße dazu. Alles kurz erhitzen. Anrichten und mit dem restlichen Koriander servieren.

Als Dessert: Chili-Schokoladen-Sorbet mit Kumquat-Kompott

Mit Schokolade und Chili kommen erneut zwei Stimmungsmacher ins Dessertglas. Beide Zutaten sorgen für eine Extraportion der Glückshormone Endorphin und Serotonin. Und auch die Vanilleschote hat es in sich. Der Duft der Vanille ähnelt lustmachenden Pheromonen.

Zutaten für zwei Portionen:

• 70g Zartbitterschokolade (70% Kakaogehalt) • 1 getrocknete Chillischote • 50g Rohrzucker • 2 EL Kakaopulver (ca. 40g) • 2 EL Amaretto oder Mandelsirup • 125g Kumquat • 1 Orange • 2 EL milder Honig (ca. 40g) • ½ Vanilleschote

Zubereitung

Für diesen leckeren Nachtisch zunächst die Schokolade feinhacken. Die Chillischote längs aufschneiden und die Kerne entfernen. Anschließend die Schote zerbröseln. In einem Topf Zucker, Kakaopulver und 250ml Wasser verrühren und bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Dann die Schokolade und Chiliflocken unterrühren. Amaretto oder Mandelsirup hinzugeben.

Die Masse in eine flache Metallschalegießen und – unter häufigem Rühren - im Gefrierfach 3-4 Stunden gefrieren. Je öfter Sie die Masse mit einem Schneebesen oder Stabmixer zwischendurch rühren, desto feiner wird das Sorbet. In der Zwischenzeit Kumquats heiß abwaschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Kerne entfernen. Orange auspressen und 100ml Saft abmessen. Das Mark der Vanilleschote zusammen mit Honig in einem Topf kurz aufkochen lassen und Kumquats dazugeben.

Den Orangensaft dazugeben, die Masse bei kleiner Hitze 10 Minuten einkochen und in einer Schüssel abkühlen lassen. Zum Servieren stechen Sie das Schokoladensorbet zu Kugeln ab und richten es mit dem Kompott an. +

Von RND/jo