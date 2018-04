Ein Morgen mit Ninia

Hannover. Auf den Knopf drücken, ohne dass ein Becher druntersteht. Auf den Knopf drücken, ohne dass Pads eingelegt sind. Auf den Knopf drücken – und die Maschine ausschalten. Kaffee kochen ist gar nicht so einfach.

Erreiche ich das Ziel, bin ich danach so sehr mit dem Kind beschäftigt, dass der Kaffee kalt ist, wenn ich ihn endlich trinken kann. Meine Ansprüche sind gesunken, Koffein ist Koffein.

Morgenroutine mit Ninia

Vielleicht drehe ich mal eines dieser Youtube-Tutorials – Morgenroutine mit Ninia: Wach getreten werden. Auf die Uhr schauen. Es nicht glauben können. Doch aufstehen. Kind ausziehen, waschen, anziehen. Dreimal Kuckuck mit dem Handtuch, die Windel, eine Hose – was stimmt hier nicht? – ach, erst einen Body, dann die Hose, Socken – nee, bitte nicht dran ziehen – Pulli. Zähne putzen, ja, das muss sein, die drei Haare kämmen und, schwups, in den Hochstuhl.

Dann selbst in Windeseile duschen, anziehen, eincremen. Nee, duschen, eincremen, anziehen, so rum. Haare hochzwirbeln und daran denken, dass ich früher mindestens dreißig Minuten gebraucht habe, um überhaupt zu entscheiden, was ich anziehe.

Und dann Kaffee. Vielleicht...

Damals bin ich gern mal früh aufgestanden, um noch etwas von dem Tag zu haben. Ich fühlte mich dann motiviert. Heute kämpfe ich um jede Minute mehr Schlaf. Und, wenn ich dann bis 10 Uhr schon alles erledigt habe, frage ich mich, was ich eigentlich früher alles zu tun hatte, dass ich es manchmal nicht mal zum Einkauf geschafft habe. Als das Kind noch miniklein war, waren der Mann und ich mit Baby samstags auf dem Markt. Es war halb elf und ich hatte bereits das Bad geputzt, E-Mails beantwortet und wir waren bei den letzten Einkäufen. Ich fragte ihn, was wir früher gemacht hätten, dass wir jetzt so effektiv sind. „Gesoffen“, antwortete er. Ach ja, da war ja was, dieses andere Leben – geprägt durch Freunde, Partys und soziale Interaktion. Und das ließ einen dann auch besonders gut schlafen. So viel schlafen. Ach Schlaf, ich vermisse dich. Aber ich komme wieder. Es dauert aber noch ein paar Jahre, fürchte ich. Bis dahin schmeckt der Kaffee ja auch kalt eigentlich ganz okay.

Von Ninia LaGrande/RND