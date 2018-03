Eine Hautsache

Hannover. Die Haut, das sind die zwei wichtigsten Quadratmeter Ihres Lebens“, lautet ein Motto des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen. Eine makellose Haut gilt als Schönheitsideal. Eine ganze Industrie lebt von der Sehnsucht nach der schönen Hülle.

Auf der anderen Seite belasten Hautkrankheiten einen großen Teil der Bevölkerung. Drei bis vier Millionen Menschen leben in Deutschland mit dem atopischen Ekzem, auch Neurodermitis genannt, und zwei Millionen Menschen mit Schuppenflechte. Seit der Einführung eines kostenlosen Früherkennung-Screenings vor zehn Jahren stellen Ärzte jährlich rund 290.000-mal die Diagnose Hautkrebs. Mit der wohl bekanntesten Hauterkrankung, der Akne, machen sogar 85 Prozent der deutschen Bevölkerung unliebsame Bekanntschaft. Fortschritte in Forschung, Früherkennung und Therapie helfen Millionen Menschen beim Umgang mit Hautkrankheiten, die oft die Psyche und das Sozialleben belasten.

Unter diesen Hautkrankheiten leiden vielen Menschen. Quelle: RND-Grafik

Neuer Wirkstoff, neue Hoffnung

Dupilumab ist der Name eines Antikörpers, der seit Kurzem Neurodermitis-Patienten Hoffnung macht. Seit 1. Dezember ist das hochpreisige Medikament (bis zu 25.000 Euro pro Patient und Jahr) in Deutschland zugelassen. „Für Erwachsene mit mittlerer bis schwerer Neurodermitis stellt der Wirkstoff ein völlig neues Medikament zur innerlichen Behandlung dar“, erklärt Peter Weisenseel, Facharzt für Dermatologie und Allergologie am Dermatologikum Hamburg. Als sogenanntes Biologikum schränken die Antikörper entzündungsfördernde Botenstoffe ein. Das chronische Jucken und das Kratzen der Haut, unter dem Neurodermitis-Patienten leiden, werden durch eine fehlgeleitete Entzündungsreaktion des Immunsystems hervorgerufen.

„Sehr gute“ Wirkung

In Studien sprach etwa ein Drittel der Patienten „sehr gut“ auf die neuartige Therapie an. „Bei vielen weiteren kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Symptome“, sagt Weisenseel. Bereits seit einigen Jahren wird der Wirkstoff erfolgreich in der Behandlung von Rheuma und Schuppenflechte verwendet.

Bei Neurodermitis hat es länger gedauert, die entscheidenden Botenstoffe zu identifizieren. Krankenkassen übernehmen die extrem hohen Kosten, „wenn die Therapie angezeigt ist“, so Weisenseel. Die Pharmaindustrie arbeitet mit Hochdruck an weiteren Medikamenten mit vergleichbarer Wirkungsweise. Zwei weitere Antikörper könnten voraussichtlich in ein bis zwei Jahren bis zur Marktreife entwickelt sein, schätzt der Fachmann.

Salbe gegen Ekzeme: Millionen Menschen leiden unter der Entzündung der Haut. Quelle: Fotolia

Bereits in Kürze wird ein neuer Wirkstoff zugelassen, der Schübe verhindern kann oder zumindest die Intervalle dazwischen verlängert. Crisaborol wird als Creme auf die Haut aufgetragen und ist in den USA bereits erprobt.

Die Gründe, weshalb immer mehr Menschen in den Industrienationen unter Neurodermitis leiden, bleiben derweil weiter unklar. Diskutiert werden Umweltfaktoren wie Feinstaub, übertriebene Hygiene, Stress, kalkhaltiges Wasser, Ernährungsgewohnheiten, Freizeitverhalten oder sogar die Geburt per Kaiserschnitt.

Ab 35 Jahren zahlt die Kasse

Ein weiteres wichtiges Thema in der Dermatologie ist Hautkrebs und dessen Früherkennung. Bei dieser Untersuchung wird erst die Kopfhaut begutachtet, dann im Mund und unter den Lidern nachgesehen, dann geht es runter bis zu den Zehenzwischenräumen. Sieben bis acht Minuten braucht ein erfahrener Dermatologe für diese Früherkennung. Wer über 35 Jahre alt ist, kann sich alle zwei Jahre vorsorglich untersuchen lassen. Die Kosten für die sogenannten Screenings übernehmen dann die Krankenkassen.

Seit zehn Jahren gibt es für diese Vorsorge in Deutschland ein flächendeckendes Programm, für das Berufsverbände der Hautärzte lange gekämpft haben. Bereits ein Jahr nach der Einführung 2008 konstatierte der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen einen „sprunghaften Anstieg“ der entdeckten Fälle von schwarzem Hautkrebs. Etwa 30 Prozent der angesprochenen Bevölkerung nimmt seitdem das Screening-Angebot in Anspruch. 36.441 bösartige Melanome wurden 2014 entdeckt; diese Zahl ist seitdem mehr oder weniger konstant. Vor den Screenings lag die Fallzahl etwa 20 Prozent niedriger.

Eine Ärztin untersucht Leberflecke: Eine Hautkrebs-Früherkennung dauert sieben, acht Minuten. Quelle: Fotolia

Hautkrebs durch Sonnenbrand Dass zu viel pralle Sonne der Haut schadet, ist heute allgemein bekannt. Der Zusammenhang zwischen Sonnenbränden und einem erhöhten Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, ist lange belegt, wenn auch bis heute nicht restlos verstanden. Dennoch befürchten Dermatologen, dass der stetige Anstieg entdeckter Hautkrebsfälle erst der Anfang sein könnte. So seien insbesondere Menschen, die zwischen den Fünfziger- und Neunzigerjahren geboren wurden, gefährdet. „Damals gab es deutlich weniger Sonnenschutz, und somit haben diese Menschen im Laufe ihres Lebens viel mehr Schaden angesammelt, schon in der Kindheit“, erklärt Thomas Tüting, Krebsforscher an der Universitätshautklinik in Magdeburg, die „Generation Sonnenbrand“. Zwar ist der heutige Büromensch der Sonne wenig ausgesetzt, doch das Problem ist: „Wer aus dem Büro in die Karibik fliegt, hat in der Regel kaum Schutz, etwa durch natürliche Bräune“, sagt der Forscher. Auch wenn die Generation Sonnenbrand sich zu diesem Zeitpunkt nur schwer statistisch belegen lässt, hält Tüting den Begriff für sinnvoll, um auf Gefahren von Sonnenbrand hinzuweisen. In der eigenen Berufspraxis hat er ein weiteres Phänomen beobachtet. Ohne es mit Zahlen untermauern zu können, vermutet er, dass ostdeutsche Senioren besonders anfällig sind für Hautkrebs. Eine mögliche Ursache: die Freikörperkultur der DDR.



























Erfolg mit Luft nach oben

Eckhard W. Breitbart, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention, beurteilt das Programm deshalb als Erfolg – mit Luft nach oben. „Das Screening leistet genau, wozu es gedacht ist: die unentdeckten Fälle ans Tageslicht zu holen“, sagt er.

Nicht bloß Dermatologen, sondern auch entsprechend ausgebildete Hausärzte führen die Untersuchung durch. „Das geschulte bloße Auge ist dabei das wichtigste Instrument“, sagt Breitbart. Findet der Arzt eine besorgniserregende Stelle, entnimmt er eine Hautprobe, um den Verdacht zu klären. Bei etwa einem Prozent der Untersuchten kommt es zu einem positiven Befund auf Hautkrebs.

Die Kontroverse

Dass die Screenings helfen, Hautkrebs zu entdecken, ist unbestritten. Nicht belegt sind jedoch die Auswirkungen auf den weiteren Therapieverlauf und die Sterblichkeitsrate, die bei Hautkrebs deutlich geringer ist als bei anderen Krebsarten. Die Wahrscheinlichkeit, die ersten zehn Jahre nach der Diagnose zu überleben, liegt, laut einer Untersuchung von 2014, bei 94 Prozent. Kritiker hingegen meinen, dass von dieser Vorsorge vor allem Ärzte profitieren. Die hohe Zahl entdeckter Hautkrebsfälle berge außerdem die Gefahr, dass viele Menschen zu Krebspatienten werden, deren Erkrankung verhältnismäßig leicht therapierbar seien.

„Es gibt Dermatologen, die bis zu einem Drittel ihres Umsatzes mit den Untersuchungen verdienen“, sagt Breitbart. Dennoch hält er die Kritik für verfehlt. Die unbewiesene langfristige Effektivität sei kein Beweis für einen Fehler des Programms. „Wir müssen die Dokumentation verbessern und die Screenings weiter bewerben, damit auch die Zahl der Untersuchungen steigt“, sagt Breitbart.

Selbstbeobachtung: Was zu beachten ist

Eine andere Form der Vorsorge ist die Selbstbeobachtung. Hautveränderungen am eigenen Körper zu erkennen gilt als wichtigste Hilfe zur Früherkennung. Mit der sogenannten ABCDE-Regel existiert seit vielen Jahren eine einfache Anleitung für die Selbstbeobachtung. Dabei weisen Experten jedoch zunehmend auf Grenzen dieser Methode hin. „Die ABCDE-Regel kann für gewisse Menschen eine Hilfe sein, um Hautveränderungen festzustellen, ist aber keine geeignete Methode für eine systematische Selbstuntersuchung“, so Peter Ackermann, Sprecher der Schweizer Krebsliga.

Das ungeschulte Auge des Laien hat eine deutlich reduzierte „Trefferquote“ gegenüber dem Fachmann. „Es werden viele falsch positive Resultate erreicht und gleichzeitig viele Melanome übersehen“, so Ackermann. Präventionsexperte Breitbart hält die Anleitung dennoch für hilfreich, um ein Bewusstsein für die eigene Haut zu schaffen: „Es ist gut, seine Haut zu kennen und wachsam für Veränderungen zu sein. Zur Beurteilung eines Pigmentmals ist die ABCDE-Regel als grobes Instrument sicher hilfreich, ersetzt allerdings niemals die Inspektion durch einen Arzt.“

Wer auffällige Stellen entdeckt, sollte umgehend ein Screening in Anspruch nehmen.

So untersucht man seine Haut gründlich

1. Schritt: Untersuchen Sie sitzend Ihre Beine, dann die Füße (Sohlen, Zehen, Zehennägel und -zwischenräume) sowie die Genitalien und den After. Nehmen Sie einen Handspiegel zu Hilfe.

2. Schritt: Kontrollieren Sie sorgfältig Ihr Gesicht, den Hals, die Ohren und die Kopfhaut. Im Handspiegel und eventuell mithilfe eines Föhns können Sie die Kopfhaut besser sehen.

3. Schritt: Untersuchen Sie mithilfe des Handspiegels den Nacken, die Rückseiten der Arme sowie den ganzen Rücken.

4. Schritt: Stellen Sie sich vor den Spiegel und heben Sie die Arme nach oben. Betrachten Sie Ihren ganzen Körper, drehen Sie sich dabei leicht nach links und rechts. Untersuchen Sie zum Schluss Ihre Hände und die Unterarme.

Selbstuntersuchung an der Haut. Quelle: RND

So lassen sich Leberflecken gut einschätzen

Um einen Leberfleck richtig einzuschätzen, hilft die ABCDE-Regel. Wenn mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft, sollte man den Fleck einem Arzt zeigen.

A wie Asymmetrie: Ein neuer dunkler Hautfleck ist ungleichmäßig, asymmetrisch geformt, oder die Form eines Flecks hat sich verändert.

B wie Begrenzung: Ein dunkler Hautfleck hat verwischte Konturen oder wächst ausgefranst in den gesunden Hautbereich.

C wie Colour: (englisch Farbe): Ein Fleck ist vermischt mit Rosa, Grau oder schwarzen Punkten.

D wie Durchmesser: Der Durchmesser ist an der breitesten Stelle größer als fünf Millimeter.

E wie Evolution: Veränderung eines Males innerhalb der letzten drei Monate sollten vom Arzt kontrolliert werden.

Leberflecke sollten regelmäßig auf Veränderungen untersucht werden. Quelle: RND

Von Mario Moers/RND