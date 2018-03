Eine Suppe wie von Oma

Hannover. Diese Gemüsesuppe enthält jede Menge Wurzelgemüse, weshalb man auch keine gekörnte Brühe braucht.

In Karotten stecken Vitamin B, Folsäure, ätherische Öle, Ballaststoffe und Karotinoide, die die Sehkraft und die Magen-Darm-Schleimhaut stärken.

Bei der Einteilung des Rezepts in zwei Teile behandelt Teil 1 die Suppenbasis und Teil 2 das Gemüse, nachdem die Basis ein wenig köcheln durfte.

So geht’s:

Das wird gebraucht (für 4 Portionen):

Teil 1 1 gelbe Zwiebel, 3–4 Knoblauchzehen, 2 Stangen Lauch, 2–3 EL geriebener Meerrettich, 2–3 EL geriebene Petersilienwurzel, 1–2 EL Butter oder neutrales Öl, 2 EL fein gehackter Thymian, 2–3 EL frischer, fein gehackter Rosmarin, Salz, grob gemahlener Pfeffer, 1 l Wasser, 2–3 Lorbeerblätter

Teil 2 5–6 kleine Kartoffeln, 2–3 Möhren, ¼ Steckrübe, ½ kleine Sellerieknolle, ½ kleiner Kohlkopf

Mit der Zubereitung von Teil 1 beginnen: Zwiebel und Knoblauch fein hacken, Lauch in dünne Scheiben schneiden und Meerrettich und Petersilienwurzel hinzufügen. In einem Topf mit dickem Boden alles mit gut einen EL Butter oder neutralem Öl, frischem Thymian, Rosmarin und einer großzügigen Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer anschwitzen. Wenn die Mischung weich und glasig wird, Wasser angießen, Lorbeerblätter hinzugeben und aufkochen lassen.

Teil 2: Das Ganze zehn Minuten köcheln lassen, bevor man Kartoffeln, Möhren, Steckrübe und Sellerie in gleich großen Würfeln zugibt. Zudecken und simmern lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Wurzelgemüse hat alle Aromen und Nährstoffe an die Suppe abgegeben. Den Kohl in Streifen schneiden und dazugeben, wenn dieser weich wird, ist die Suppe fertig.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Green Bonanza“ von der Food-Autorin Mia Frogner. Es ist erschienen im Jan-Thorbecke-Verlag und kostet 24 Euro. Quelle: Josefin Linder, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern

Von Sarah Franke/RND