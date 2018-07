Cape Canaveral

Die Kapsel des Unternehmens SpaceX war drei Tage zuvor mit dem Roboter und der übrigen Fracht an Bord in Cape Canaveral in Florida gestartet. Astronaut Ricky Arnold zog die Dragon-Kapsel mit einem großen mechanischen Arm an der ISS heran. Die Fracht war knapp 2700 Kilogramm schwer.

Der runde Roboter Cimon ist etwas größer als ein Basketball. Der Roboter mit künstlicher Intelligenz von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt soll den deutschen Astronauten Alexander Gerst bei wissenschaftlichen Experimenten unterstützen. Cimons „Gehirn“ soll immer wieder von IBM ein Update bekommen, damit seine künstliche Intelligenz und seine Aufgabe zunehmen.

Tests mit Darmbakterien und starkem Kaffee

Zur Fracht gehören auch genetisch identische Mäuse für eine Studie zu Darmbakterien und stark koffeinhaltiger Kaffee. Dazu gibt es frische Blaubeeren und Eiscreme.

„Freue mich auf einige wirklich aufregende Wochen vor uns, wenn wir die Wissenschaft ausladen und mit einigen großartigen Experimenten anfangen“, sagte Arnold der Kontrollstation, nachdem er die Kapsel mit dem mechanischen Arm gepackt hatte.

Neben Gerst und dem Amerikaner Arnold befinden sich an Bord der Raumstation in einer Höhe von 400 Kilometern zwei weitere Amerikaner und zwei Russen.

