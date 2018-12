Hannover

Jedes Jahr stellen sich erneut die Fragen: Von wann bis wann darf man an Silvester eigentlich Feuerwerk zünden? Und ab wann stehen Feuerwerkskörper überhaupt zum Verkauf bereit?

Feuerwerk an Silvester: Wann in Deutschland geböllert werden darf

In Deutschland ist das Zünden von Feuerwerkskörpern an Silvester ausschließlich vom 31. Dezember bis zum 1. Januar erlaubt. Laut Sprengstoffgesetz sind die Zeiten von 0 Uhr am 31. Dezember bis 24 Uhr am 1. Januar festgelegt.

In dem 48-Stunden-Fenster dürfen also Raketen, Böller und sonstiges Feuerwerk der Klasse 1 und 2 gezündet werden (mehr Informationen dazu unten). Allerdings können Städte und Gemeinden über die genaue zeitliche und örtliche Eingrenzung der Knallerei selbst entscheiden.

Wer außerhalb des erlaubten Zeitraums böllern will, braucht eine Sondergenehmigung. Sollte man außerhalb des erlaubten Zeitraums und ohne Sondergenehmigung Feuerwerk zünden, drohen Bußgelder.

Feuerwerk der Klasse 1 und 2? Das ist der Unterschied

Grundsätzlich wird bei Feuerwerkskörpern zwischen vier Klassen (offiziell wird mittlerweile die Bezeichnung „Kategorie“ verwendet) unterschieden. Für den privaten Verkauf und Gebrauch sind allerdings nur die Klassen 1 und 2 relevant.

• Feuerwerkskörper der Klasse 1 (Kategorie F1 oder Kleinstfeuerwerk): Scherzartikel, Knallerbsen, Tischfeuerwerk, etc.

• Feuerwerkskörper der Klasse 2 (Kategorie F2 oder Kleinfeuerwerk): Silvesterraketen, Böller, Fontänen, Römische Lichter, etc.

• Feuerwerkskörper der Klasse 3 (Kategorie F3 oder Mittelfeuerwerk): Raketen mit mehr als sechs Gramm Schwarzpulver und Feuerwerk, das nur mit spezieller Erlaubnis gekauft und gezündet werden darf.

• Feuerwerkskörper der Klasse 4 (Kategorie F4 oder Großfeuerwerk): Feuerwerk, das ausschließlich von ausgebildeten Pyrotechnikern und mit offizieller Ankündigung gezündet werden darf.

Ab wann kann man Feuerwerk kaufen?

Außerhalb der erlaubten Zeiträume darf ohne Sondergenehmigung kein Feuerwerk gezündet werden. Daher ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Klasse 2 ( Raketen, Böller, etc.) auf den Zeitraum unmittelbar vor Silvester beschränkt.

Feuerwerk der Klasse 2 darf in der Regel nur ab dem 29. Dezember und bis zum 31. Dezember verkauft werden. Eine Ausnahme besteht, wenn der 29. Dezember auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag fällt. Dann ist der Verkauf, so wie in diesem Jahr, bereits ab dem 28. Dezember gestattet. Am 31. Dezember haben die Geschäfte allerdings nur noch halbtags geöffnet.

Wer darf Feuerwerkskörper kaufen?

An Minderjährige ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Klasse 2 grundsätzlich verboten!

Feuerwerk der Klasse 1 darf hingegen über das gesamte Jahr verkauft werden. Zudem ist der Verkauf der zu dieser Klasse gehörenden Artikel in Deutschland an Personen ab 12 Jahren erlaubt.

Von RND/tr