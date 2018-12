Wissen Silvester - Feuerwerksverkauf: Wann gibt es Raketen und Böller zu kaufen und wann darf geknallt werden? Silvester ohne Feuerwerk wäre undenkbar. Doch ab wann gibt es die Feuerwerkskörper eigentlich zu kaufen und ab wann darf geknallt werden? Wir haben die Antwort

Raketen in einem Geschäft zum Verkauf bereit. In der Regel ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern ab 29. Dezember eröffnet. Dann können Feuerwerksliebhaber Böller und Raketen für die Silvesternacht kaufen.