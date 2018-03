Forscher wollen „Robonatives“ fördern

München. Roboter sind in der Industrie kaum mehr wegzudenken. Doch auch für den menschlichen Alltag werden neue intelligente Helfer entwickelt. Die Technische Universität München will die Entwicklung der Alltagsroboter nun voranbringen. In einem neuen Forschungszentrum sollen künstliche Intelligenz und Robotik zusammengebracht werden.

Ziel sei es, dass junge Menschen mit Robotern aufwachsen und ganz natürlich lernen, mit der Technologie umzugehen. Sami Haddadin, der ab 1. April 2017 die Leitung des neuen Forschungszentrums übernimmt, hat den Wunsch, dass irgendwann alle Schulen mit Robotern ausgestattet werden. Er nennt die jungen Menschen, die mit Robotern aufwachsen „Robonatives“. Ein weiteres wichtiges Thema sei für ihn, durch den Einsatz von Robotik und künstlicher Intelligenz bessere Lebensumstände für ältere Menschen zu schaffen.

300 Roboter-Fachleute treffen sich in Peking

Auch die diesjährige Welt-Roboter-Konferenz im August steht unter dem Motto „Schaffung intelligenten Schwungs für eine neue Ära der Offenheit und der gemeinsamen Vorteile“. Zu dem Treffen in Peking werden mehr als 300 internationale Roboter-Fachleute und über 150 berühmte Innovationsunternehmen erwartet.

Inzwischen gibt es übrigens nicht nur an Land Roboter. Das renommierte MIT-Forschungslabor für Informatik hat einen „Soft Robotic Fish“ (SoFi) entwickelt, um die Ozeane erforschen zu können.

Er ist ausgestattet mit einer Kamera und liefert Bilder aus neuen Perspektiven. Selbst andere Fische flüchten nicht vor ihm, wenn er sich ihnen nähert.

Von RND/ma