Leipzig

Für Uwe Platzbecker ist sie nicht weniger als „eine kleine Revolution“ in der Krebsbehandlung: die Zelltherapie. Der Professor für Hämatologie ist seit Oktober Nachfolger von Dietger Niederwieser. Am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) überführt der renommierte Experte den neuen Behandlungsansatz jetzt aus der Studienphase in den klinischen Alltag. Uwe Platzbecker im Interview über ein neues Zeitalter der Tumortherapie und weitere Änderungen in der Hämatologie und Onkologie am UKL.

Was sind Ihre Schwerpunkte?

Im Wesentlichen sind es ähnliche Schwerpunkte, mit denen sich auch mein Vorgänger Professor Niederwieser beschäftigt hat: die Behandlung akuter Leukämien inklusive Stammzelltransplantation. Dazu kommt eine Erkrankung, die man im Volksmund als „Blutarmut“ bezeichnet: sogenannte myelodysplastische Syndrome (MDS). Dabei handelt es sich um altersbedingte genetische Fehlprogrammierungen der Stammzellen im Knochenmark. Das Resultat ist ein Mangel an Blutzellen. Die Erkrankung wird aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung zunehmend häufiger diagnostiziert. Da am Anfang kaum Symptome wie Schwäche oder Infektneigung vorliegen, gibt es gerade in der älteren Bevölkerung eine hohe Dunkelziffer. Bei etwa einem Drittel der MDS-Patienten kann die Erkrankung auch in eine Leukämie übergehen, somit gilt MDS als eine Vorstufe der akuten Leukämie.

Leukämie-Vorstufe – das heißt, es geht auch darum, den Ausbruch zu verhindern?

Das ist das Ziel. Daran wollen wir im Rahmen eines Forschungsprojektes arbeiten, um zu verstehen, wie es die MDS-Stammzellen in den Vorstadien schaffen, sich einen Überlebensvorteil im Knochenmark zu verschaffen.

Was wird sich ändern unter Ihrer Leitung?

Ich befinde mich noch in der Beobachtungsphase und möchte die Klinik erst kennenlernen. Die Klinik leite ich zusammen mit meinem Kollegen Professor Florian Lordick, der ein international renommierter Experte auf dem Gebiet der Onkologie ist. Wir sind derzeit deutschlandweit die einzige Klinik, die die Zelltherapie im Namen trägt. Damit soll klar werden, dass die Zelltherapie ein wesentlicher Bestandteil des Klinikprofils sein wird. Wir wollen diesen insbesondere zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie (IZI) in Leipzig und Frau Professor Ulrike Köhl entwickeln.

Was versteht man unter Zelltherapie?

Bisher umfasst die klassische Immuntherapie zum Beispiel den Einsatz von Antikörpern. Das sind speziell hergestellte Proteine, die an der Oberfläche von Krebszellen andocken und diese dann zerstören können. Dieses Therapieverfahren gibt es seit über 20 Jahren; es sind verschiedenste Antikörper zugelassen.

Dann haben wir das bisherige Verfahren der Stammzelltherapie. Dabei werden eigene Blutstammzellen vor einer Hochdosis-Chemotherapie gesammelt und nach der Therapie zurückgegeben, damit die Blutbildung wieder in die Gänge kommt. Alternativ geht das unter bestimmten Voraussetzungen auch mit fremden Stammzellen im Rahmen der sogenannten „allogenen Stammzelltransplantation“, zum Beispiel für akute Leukämien.

Die neue Form der Zelltherapie verwendet aber keine Stamm- sondern angereicherte Immunzellen. Die werden direkt vom Patienten gesammelt, gehen dann ins Labor und werden dort gentechnisch so manipuliert, dass sie zielgerichtet gegen einen ganz bestimmten Tumor vorgehen, und dem Patienten wieder zugeführt werden können. Das Neue: Nicht der Antikörper bindet und zerstört die Krebszelle, sondern direkt die Immunzelle (T-Zelle), die „optimierte Körperpolizei“. Das bezeichnet man als CAR-Therapie oder CART. CART steht für„Chimeric Antigen Receptor T-Zell-Therapie“. In die Immunzelle wird ein Rezeptor eingebracht, der dann quasi aus dieser Zelle herausschaut und die Krebszelle bindet und zerstört.

Wie weit ist das Ganze vorangeschritten?

Diese Zelltherapie ist jetzt seit einigen Wochen in Deutschland zugelassen für bestimmte Arten von Lymphdrüsenkrebs beziehungsweise akute Leukämie im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine kleine Revolution in unserem Fachgebiet. Wir können diese Therapie in den kommenden Wochen auch unseren Patienten hier am UKL anbieten.

Das bedeutet, dass keine Chemotherapie mehr nötig ist?

Richtig, es gibt nur noch eine ganz leichte Immun-Chemotherapie kurz bevor man dem Patienten die Zellen verabreicht.

Bei wie vielen Patienten wirkt das?

Über 50 Prozent der Patienten mit Lymphdrüsenkrebs sprechen an; und viele davon brauchen dann wahrscheinlich keine weitere Therapie mehr, gelten als geheilt.

Was kostet eine Infusion mit Immunzellen?

Die Kosten belaufen sich auf etwas über 300 000 Euro.

Zahlen das die Krankenkassen?

Ja, aber nur wenn der Patient auch die in der Zulassung vorgegebenen Kriterien erfüllt. Deshalb muss jeder individuelle Patient ganz genau daraufhin geprüft werden, ob er für die Behandlung in Frage kommt.

Aber es gibt schon die Option, dass die neue Behandlungsmethode bald in größerem Umfang eingesetzt wird?

Diese Therapien werden aktuell nur in sehr fortgeschrittenen Stadien eingesetzt und rücken jetzt im Rahmen von Studien zunehmend auch in die Erst- und Zweitlinien-Behandlung. Wenn die Entwicklung so weiter geht, hoffen wir, in Zukunft mit einer einzigen individualisierten Infusion viele Patienten erfolgreich behandeln zu können.

Wann wird nach Ihrer Einschätzung diese neue Therapie Standard sein?

Ich denke, dass diese Therapie in den nächsten fünf Jahren für eine Vielzahl von Tumorerkrankungen zur Anwendung kommen wird.

Gibt es Nebenwirkungen?

In der Regel wird die Zell-Therapie sehr gut toleriert, leider sind aber auch lebensgefährliche Komplikationen nicht gänzlich auszuschließen. Wir müssen die Patienten deshalb engmaschig überwachen und schnell handeln.

Sie sprechen von einem innovativen Klinikmodell am Krebszentrum, mit einer gemeinsamen Leitung durch Sie und Ihren Kollegen Lordick. Was ist das Innovative daran?

Eigentlich gibt es den gemeinsamen Fachbereich für Hämato- und Onkologie. Praktisch ist die Disziplin aber häufig aufgeteilt. In den Bereich für Hämatologie, also Krebserkrankungen wie das geschilderte MDS beziehungsweise Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs. Und den für Onkologie – das sind zum Beispiel solide Tumoren im Magen- und Darmbereich oder in der Bauchspeicheldrüse. Eine Parität beider Bereiche innerhalb einer Klinikstruktur gibt es in Deutschland bisher selten. Meistens wurde der gesamte Bereich durch einen schwerpunktmäßigen Hämatologen oder einen Onkologen geleitet. Uns ist es jetzt wichtig, dass beide Bereiche Gleichberechtigung genießen, und dass wir diese auch leben. Deshalb teilen wir uns das Direktorat. Die Fachkompetenzen bleiben natürlich erhalten. Aber es gibt zum Beispiel in der Weiterbildung der Ärzte, der Forschungskoordination und in der Patientenversorgung eine enge Abstimmung mit dem Ziel, Synergien zu finden. Es ist eine einmalige Chance, die Einheit des Fachgebietes zu erhalten.

Wird es mit Ihrer früheren Klinik Kooperationen geben?

Das ist mein großes Ziel. Wir wollen eine sächsische Allianz bilden und mehr zusammenarbeiten. Wir denken europäisch und global – das ist gut und wichtig. Ich denke aber auch, dass in der Nähe und damit in Sachsen eine Chance liegt. Wir planen aktuell eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zelltherapie mit einem Dreieck aus den beiden Universitätsklinika und dem Fraunhofer-Institut in Leipzig.

Wie sind Ihre Eindrücke nach den ersten Wochen in Leipzig?

Sehr positiv. Mir gefällt die Offenheit der Menschen in Leipzig.

Von Björn Meine