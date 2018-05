Bislang waren elf Deutsche auf Missionen im Weltraum – allesamt Männer. Der erste war der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn. Er flog 1978 für acht Tage zur sowjetischen Raumstation Saljut 6. Im November 1983 startete der bundesdeutsche Astronaut Ulf Merbold in einem Space Shuttle ins All, um das Weltraumlabor Spacelab in Betrieb zu nehmen. Er war als einziger Deutscher bislang dreimal im All.

Zuletzt war 2014 Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS. Am 6. Juni soll Gerst wieder zur Raumstation starten und dort einige Zeit sogar erster deutscher ISS-Kommandant werden. Anfang 2017 wurde verkündet, dass Matthias Maurer ins aktive Esa-Astronautenkorps aufgenommen wurde.