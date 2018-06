Berlin

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will frei verkäufliche HIV-Selbsttests zulassen. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Gesundheitsministerium will gesetzlich regeln, dass ab Herbst der Verkauf der Tests möglich ist. „Der HIV-Selbsttest ist ein Meilenstein beim Kampf gegen Aids. Er kann auch jene erreichen, die sich sonst nicht testen lassen würden“, sagte Spahn. Bislang dürfen HIV-Schnelltests in Deutschland nur an Ärzte, ambulante und stationäre Einrichtungen des Gesundheitswesens, Blutspendedienste und Beratungseinrichtungen abgegeben werden.

Die Deutsche AIDS-Hilfe begrüßte die Ankündigung. Die Einführung des HIV-Selbsttests werde „dazu beitragen, dass mehr Menschen möglichst früh von ihrer HIV-Infektion erfahren und eine Therapie in Anspruch nehmen können“, sagte Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe. „Das verhindert Aids-Erkrankungen und weitere HIV-Übertragungen.“ Manche Menschen scheuten sich davor, zum Beispiel beim Arzt nach einem Test zu fragen. Es könne die Hemmschwelle senken, wenn Menschen den Test zu Hause durchführen könnten. Der Selbsttest könne auch motivieren, sich früher oder häufiger auf HIV zu testen.

Je früher man von einer Infektion erfährt, desto besser

Die Selbsttests können eine Infektion etwa zwölf Wochen nach einer Ansteckung feststellen. „Wer rechtzeitig behandelt wird, hat eine fast normale Lebenserwartung und kann leben wie andere Menschen auch“, sagte Urban. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts leben in Deutschland etwa 12.700 Menschen mit HIV, ohne es zu wissen. Insgesamt sind in Deutschland knapp 90.000 Menschen mit dem Aids-Erreger infiziert.

In Frankreich und Großbritannien sind die HIV-Tests für zu Hause schon zu haben. In Österreich darf seit Juni ein HIV-Selbsttest in Apotheken gekauft werden.

Von RND/dpa