„Ist das alles nicht ein bisschen viel?“

Hannover. Die Lösung für die „Aufschieberitis“ ist für den Psychologen Hans-Werner Rückert recht einfach: Wer sein Lernpensum schaffen will, muss sich strenge Grenzen setzen.

Hans-Werner Rückert ist Psychologe und Autor des Ratgebers „Schluss mit dem ewigen Aufschieben“. Seit Oktober 2014 leitet er die ProkrastinationsPraxis an der FU Berlin. Quelle: Hoffotografen

Herr Rückert, Sie haben innerhalb weniger Minuten auf meine E-Mail mit der Interviewanfrage reagiert – sind Sie grundsätzlich nicht der Typ, der Arbeit vor sich herschiebt?

Es kommt auf die Art der Arbeit an. Über Prokrastination rede ich gern. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, das ist irgendwie ein Thema, zu dem ich mich gar nicht gern äußern würde, oder wenn Ihr Name mir schon unangenehm bekannt wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell gewesen in der Reaktion.

Es sind also nicht die Gene, die entscheiden, ob man Unangenehmes gleich erledigt oder lieber aufschiebt?

Ich glaube nicht. Ich denke, Aufschieben hat zu tun mit dieser Schnittstelle zwischen Motivation, Persönlichkeit und Aufgaben.

Gibt es Menschen, die eher betroffen sind als andere?

Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wenn man auf die Entwicklungsbedingungen guckt, hat man manchmal den Eindruck, dass Menschen, die aus sehr chaotischen Elternhäusern kommen, besonders anfällig sind. Die haben nie erlebt, dass die Erwachsenen irgendwie Dinge zeitnah und geordnet erledigen. Das Gegenteil trifft auch zu: Es gibt Menschen, die aus nahezu zwanghaften Elternhäusern kommen, wo alles immer sofort erledigt wurde. Auch da gibt es so als Gegenbewegung vielleicht die Tendenz, Dinge vor ich herzuschieben. Dann wird gerne behauptet, dass Menschen, von denen perfektionistische Leistungen erwartet werden, zum Aufschieben neigen. Das macht ja auch Sinn, denn wenn man wirklich perfektionistisch ist, steht man unter dem Anspruch, das Beste aller Zeiten liefern zu müssen. Da das schwierig zu realisieren ist, ist es eine schon fast rationale Strategie, gar nicht erst anzufangen. Denn solange das kein Versprechen ist, ist man noch nicht gescheitert.

Sie haben das Projekt „ProkrastinationsPraxis“ an der Freien Universität Berlin gestartet. Es ist als Hilfe für Studierende gedacht. Wie nehmen die Studenten das Angebot an?

Wir können uns über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Das ist ja ein Themenfeld, das nach wie vor Konjunktur hat. Auf der einen Seite ist es so, dass die Leistungsanforderungen im Bachelor- und Mastersystem ernster genommen werden und man kontinuierlich arbeiten müsste, wenn man das Ganze stressfrei gestalten will. Gleichzeitig ist es für diejenigen, die keine guten Arbeitsgewohnheiten haben und zum Aufschieben neigen, ein bisschen spürbarer geworden, dass die Nachteile relativ schnell erfahrbar werden, weil die Noten für die Endnote zählen. Dadurch ist für Studenten zumindest subjektiv der Druck gestiegen, kontinuierlich zu arbeiten, und wenn man das nicht kann, dann ist man für so ein Angebot schon dankbar.

Ist das System von Bachelor und Master nicht eine Hilfe für diejenigen, die sich schwer damit tun, sich Studium und Arbeit frei einzuteilen?

Man kann sagen, wie man’s macht, ist es verkehrt. In dem alten System gab es das Phänomen der Langzeitstudierenden und es gab um die geballten Zwischen- und Abschlussprüfungen herum viel Druck für diejenigen, die schlecht organisiert waren. Da hatten wir auch immer gedacht, das würde sich relativieren, wenn man studienbegleitende Prüfungen hat. Das hat es aber nicht, sondern man hat die Problemgruppen ausgetauscht. Jetzt gibt es die, die sich von Anfang an unter Druck gesetzt fühlen, sich Sorgen machen, dass sie die Leistung nicht erbringen können. Und es gibt eine ganze Reihe von Prüfungsängstlichen, die unter dem ständigen Klausurdruck leiden. Von daher kann man sagen, für uns in der Beratung ist der hauptsächliche und dann auch letztendlich sehr positive Effekt, dass die Leute früher kommen, nicht erst um das fünfte oder sechste Semester herum, sondern auch schon im ersten, zweiten Semester.

War auch schon mal ein Professor dabei, der sich nicht aufraffen konnte, den Berg an Hausarbeiten auf seinem Schreibtisch zu korrigieren?

Natürlich. Das Phänomen ist ja nicht beschränkt auf Studierende, sondern gerade Wissenschaftler, die unter Publikationsdruck stehen, die immer irgendwelche Deadlines haben, die sie einhalten sollen, die Berge von Klausuren liegen haben, da gibt’s auch durchaus welche, die das als Problem empfinden und die sich melden und sich beraten lassen, wie man das vielleicht anders und besser machen kann.

Was geben Sie denn Betroffenen in Ihrer Beratung am häufigsten mit auf den Weg?

Jeder, der berät, weiß, dass es das Günstigste ist, wenn Menschen ihre Lösungen selbst erarbeiten, deshalb geben wir gar nicht so viel auf den Weg mit. Wir versuchen Fragen zu stellen, bei denen die Leute angeregt werden, über sich nachzudenken und selbst Lösungen zu entwickeln, die für sie tragfähig sind. Bleiben wir mal bei diesem Professor: Was an diesem Stapel Klausuren ruft so einen Widerwillen hervor? Es stellt sich heraus, er hat sehr viele Baustellen, vielleicht zu viele. Wenn man das dann aufzählt und sagt: Sie haben drei Zeitschriftenbeiträge zu schreiben, Sie haben 96 Klausuren, Sie organisieren eine Tagung, Sie schreiben an der Habilitation und und und, dann lächelt der Kollege vielleicht und ihm wird klar, dass wir ihm indirekt sagen: Ist das nicht ein bisschen viel? Und wenn er das erkennt, dann kann man damit anfangen darüber zu reden, ob es etwas gibt, was er aufgeben könnte. Man landet dann vielleicht tatsächlich dort, darüber zu sprechen, dass es in einer wissenschaftlichen Karriere möglicherweise erforderlich ist, auch die eigenen Grenzen mal zu berücksichtigen und nicht alles, was einem angeboten wird, anzunehmen. Das ist im studentischen Milieu auch nicht anders. Auch da gibt es Menschen, die zu viele Dinge versuchen gleichzeitig zu machen und sich die Notwendigkeit, sich vielleicht auf ein, zwei Dinge zu konzentrieren, um davon auch zu profitieren, noch gar nicht so klar gemacht haben.

Wie reagieren Sie auf Studenten, die kommen und sagen, ihnen ist alles zu viel?

Dann muss man sich angucken, ob das eine Fiktion ist. Diese Regelstudienzeiten oder diese Studienverlaufspläne sind ja nicht in Stein gemeißelte Verbindlichkeiten. Niemand wird rausgeschmissen, wenn’s länger dauert.

Bekommen Sie Rückmeldung von denjenigen, die dank Ihrer Beratung endlich eine Arbeit abschließen konnten?

Ja, das kriegen wir natürlich mit. Gerade wenn man mit jemandem intensiver daran arbeitet, dann verliert man sich nicht aus den Augen. Wenn sie stolz sind und etwas geschafft haben, schreiben sie schon mal eine E-Mail oder kommen vorbei. Manche bringen auch mal einen Blumenstrauß mit. So etwas passiert schon.

Wie sieht Ihr Zwischenfazit nach einem Jahr aus: Wie vielen Menschen konnten Sie in der ProkrastinationsPraxis helfen?

Bei der Hilfe in diesem psychosozialen Bereich ist es ja immer so, dass man über den Daumen gepeilt sagen kann, egal was man anbietet – Workshops, Gruppen oder Trainingskurse einem Drittel wird deutlich geholfen. Diese Gruppe erreicht ihre Ziele. Dem nächsten Drittel wird ein bisschen geholfen, diese Gruppe fühlt sich auch wohler, aber sie hat vielleicht nicht alle ihre Ziele erreicht. Und für ein Drittel bleibt alles gleich oder aber verschlechtert sich subjektiv ein bisschen. Und das ist bei uns im Prinzip auch so: Ich würde mal sagen, die Hälfte profitiert und für die andere Hälfte zeigt sich, dass sie vielleicht noch etwas intensiver an sich arbeiten muss.

Das heißt, die Hälfte aller Workshopteilnehmer setzen sich zu Hause als Erstes vor den Fernseher, schmieren sich ein Butterbrot und waschen Wäsche, bevor sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen?

Es sind die Fernsehserien! Streaming ist das neue große Thema unserer Zeit. Das süchtig machende Potenzial der Serien, das ja darauf angelegt ist mit Cliffhangern, dass man immer wieder gucken will, wie es weitergeht – das scheint wirklich zu funktionieren.

Interview: Alena Hecker/RND

Bloß nichts liegen lassen ... ■ Machen Sie eine Liste von all dem, was Sie zu erledigen haben. Vergessen Sie dabei Ihre Vergnügungen und Ihre Freizeit nicht! ■ Streichen Sie alle Dinge von der Liste, die Sie ohnehin nie ernsthaft machen wollten. Delegieren Sie möglichst viele der Dinge auf Ihrer Liste an andere. ■ Prüfen Sie, ob Sie trotz Ihrer gegenwärtigen Konflikte und Einstellungen eine Chance haben, Ihre Vorhaben erfolgreich zu bewältigen. ■ Schreiben Sie auf, was Sie positiv wie negativ von der Erledigung Ihrer Vorhaben erwarten. ■ Schätzen Sie den Zeitaufwand, bis Sie Ihr Projekt erledigt haben werden, und verdoppeln Sie dann die veranschlagte Zeit. ■ Verlegen Sie die Deadlines, die Sie einhalten wollen, um eine Woche nach vorne. ■ Legen Sie Belohnungen für Erfolg fest und belohnen Sie sich für jeden Schritt. ■ Fangen Sie an, auch wenn Sie sich nicht motiviert fühlen. Auszug aus Hans-Werner Rückerts Buch „Schluss mit dem ewigen Aufschieben“, 2014, 8. Auflage, Campus Verlag

