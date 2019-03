Hannover

Die Gesundheitswochen 2019 informieren unter dem Motto „Fit und gesund“ über eine bessere Gesundheit und geben auch Tipps, wie natürliche Produkte Gesicht, Körper und Haare zum Strahlen bringen. Jeden Tag gibt es ein neues Rezept, das ganz einfach selbst hergestellt werden kann.

Kurkuma : Mit Curcumin gegen Akne

In der traditionellen chinesischen Medizin wird Kurkuma schon seit mehr als 5000 Jahren verwendet. Dem Inhaltsstoff Curcumin wird nachgesagt, dass er die Knochen stärkt, entzündungshemmend und auch schmerzstillend wirke. Außerdem wird er zur Pflege der Haut eingesetzt, da besonders die gelben Farbstoffe bei unreiner Haut pickel- und akneheilend wirken können.

So wird es gemacht: Zuerst Kurkuma und Kichererbsenmehl in eine Schüssel geben. Dann das Mandelöl und den Zitronensaft dazutun. Den Honig leicht erwärmen und ebenfalls zu den Zutaten geben. Nun alles so lange rühren, bis eine sämige Paste entsteht. Das Gemisch kann dann sofort großzügig auf das gereinigte Gesicht aufgetragen werden. Die Kurkuma-Gesichtsmaske sollte circa 15 bis 20 Minuten einwirken. Mit klarem Wasser abspülen. Ein kleiner Hinweis: Die gelbe Farbe des Kurkumas färbt nicht die Haut ein. Sie lässt sich ganz leicht mit klarem Wasser abwaschen.

Das wird gebraucht: 1 TL Kurkuma, 1 EL Kichererbsenmehl, 2 TL Mandelöl, 2 TL Honig, 2 TL Zitronensaft

Von RND